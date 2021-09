PSG: Pochettino répond à Antonetti après ses critiques contre Mbappé

Remonté après la défaite du FC Metz mercredi face au PSG (2-1), Frédéric Antonetti avait taclé l'attitude de Kylian Mbappé, trop arrogant à ses yeux. Mauricio Pochettino lui a répondu ce vendredi en conférence de presse.

Kylian Mbappé peut compter sur le soutien de Mauricio Pochettino. Durement critiqué par Frédéric Antonetti après la victoire du PSG mercredi soir à Metz (2-1), l’attaquant parisien a été défendu par son entraîneur ce vendredi. Pochettino n’a toutefois pas voulu accabler le coach messin, qui avait aussi dénoncé un arbitrage pro-parisien.

"Sa réaction est naturelle. Il faut prendre en compte le contexte. Ils ont perdu le match à la 94e minute. Mbappé est un garçon merveilleux, un compétiteur acharné, qui veut toujours gagner. S'il y a eu des problèmes avec d’autres joueurs de Metz, il faut les mettre en contexte. Sortir ça hors des terrains, ça ne me paraît pas bien. Mbappé est un garçon extraordinaire et très humble. Mais je peux comprendre la frustration et la colère d'Antonetti à la fin du match", a réagi Pochettino en conférence de presse.

Antonetti demande plus d'humilité à Mbappé

Pour avoir chambré le gardien messin Alexandre Oukidja sur le but de la victoire inscrit par Achraf Hakimi au bout du suspense, Mbappé avait déclenché la colère d’Antonetti. "Il a intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. J'adore ce joueur, il est très, très fort, mais il gagnerait à avoir un comportement plus humble", avait-il dénoncé. Des reproches sur l’arrogance supposée de Mbappé loin d’être partagés par certains entraîneurs de Ligue 1 dont Antoine Kombouaré. Comme Pochettino, le coach du FC Nantes a apporté son soutien au champion du monde ce vendredi.

"Les rares fois où j’ai discuté avec Kylian et l’ai croisé sur un terrain, je n’ai jamais remarqué ce comportement-là, a-t-il affirmé. C’est un garçon super bien éduqué, un très bon mec, je n’ai jamais eu de soucis. C’est un super gamin, super respectueux, avec un super état d’esprit. Je n’ai rien à dire d’autre à ce sujet-là."