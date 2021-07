Monaco: Petrov intègre l’ECA, l’association européenne des clubs

L’association européenne des clubs (ECA) a annoncé la nomination d’Oleg Petrov, vice-président directeur général de l’AS Monaco, au conseil d’administration.

Un nouveau représentant du football français intègre le conseil d’administration de l’association européenne des clubs (ECA). La structure annonce la nomination d’Oleg Petrov, vice-président directeur général de l’AS Monaco, au Conseil Stratégique du football professionnel de l’UEFA et siègera en tant que membre du Conseil d’administration de l’ECA.

"Je suis très honoré d’avoir été nommé pour représenter l’ECA au conseil stratégique du football professionnel de l’UEFA, a réagi Petrov, vice-président directeur général de l’AS Monaco, sur le site du club. Ma volonté est d’œuvrer pour rassembler et de mettre tout mon engagement au service du football et de son développement."

Le CSFP rassemble les acteurs principaux du football européen (UEFA, clubs, ligues professionnelles et joueurs) et "veille à assurer la collaboration entre chaque partie", explique le communiqué de l’ASM. "Les sujets traités oscillent entre les compétitions de clubs et leur calendrier, la position des clubs professionnels dans l’environnement du football international, les aspects financiers et commerciaux ainsi que les questions en relation avec l’Union européenne (UE)."

Al-Khelaïfi président de l'ECA depuis avril

Petrov retrouvera une bonne connaissance du football français au sein de l’ECA puisque Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a été élu à la présidence le 21 avril. Il avait succédé au très décrié Andrea Agnelli, patron de la Juventus, après la tentative de création de la Super League européenne qu’il avait initiée. Au sein du CA, Petrov côtoiera les représentants du Bayern Munich, de l’Ajax Amsterdam, de Benfica, du Borussia Dortmund, de Malmö, Copenhague ou encore des Young Boys de Berne.

L’ECA a été fondée en 2008 et compte 230 membres en Europe, dont les clubs français du PSG, Lyon, Marseille, Monaco (membres ordinaires), Saint-Etienne, Bordeaux, Montpellier et Rennes (membres associés).