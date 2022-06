Ligue des champions: "On tirera toutes les conséquences", assure Macron après le fiasco de la finale

Emmanuel Macron s’est exprimé devant la presse ce jeudi au sujet des incidents survenus samedi dernier lors de la finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid. Le président de la République a notamment assuré que la France "savait attirer de grandes compétitions" et qu’elle l’avait prouvé avec l’Euro 2016.

Emmanuel Macron prend la parole après les incidents survenus au Stade France. Cinq jours après la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, entachée par des dysfonctionnements à l’entrée de l’enceinte dionysienne, le président de la République s’est exprimé devant la presse ce jeudi au sujet de cet épisode qui fait couler beaucoup d’encre depuis le week-end dernier.

"La France a toujours montré qu'elle savait attirer des grandes compétitions, on l'a montré avec l'Euro. On tirera toutes les conséquences de ce match. Dois-je rappeler que beaucoup de ces finales ont parfois eu des événements bien plus dramatiques. Nous nous apprêtons à accueillir le rugby en 2023 et les JO en 2024", a confié le chef de l’Etat.

Macron: "Les ministres, je les nomme, j'ai confiance en eux"

Emmanuel Macron a également redit sa confiance envers Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, et Didier Lallement, préfet de police, tous les deux dans la tourmente après ce fiasco.

"Je ne dirai pas ce que je dis aux ministres et je ne dirai pas ce que je pense des uns et des autres. Les ministres, je les nomme, j'ai confiance en eux, c'est le cas également du ministre de l'Intérieur. C'est le cas aussi du préfet (Lallement), qui représente la République et l'ordre public, qui a été confronté à un flux massif. Je veux que le gouvernement puisse faire son travail, qu'on puisse tirer les enseignements en toute transparence. Mais aussi redire ma confiance dans les intéressés."

À la demande de la Première ministre Élisabeth Borne, une nouvelle réunion de sécurité a été programmée ce jeudi après-midi dans une annexe de Matignon. Toutes les parties prenantes de la soirée de vendredi soir (France-Danemark en Ligue des nations) seront autour de la table.

L’un des points discuté lors de cette réunion est la gestion de la circulation vendredi soir, jour de grand départ en week-end de la Pentecôte. L’arrivée des voitures au Stade de France est l’une des grandes préoccupations des organisateurs. Pour le reste, le dispositif de sécurité sera largement renforcé par rapport à un dispositif classique pour un match de l’équipe de France. Les filtrages à la sortie des deux lignes de RER seront renforcés. Il devrait y avoir plus de policiers chargés d’intervenir sur la petite délinquance, ce qui avait fait largement défaut samedi dernier.