Ligue des champions: place aux barrages avec les derniers billets pour les poules

Les barrages de la Ligue des champions débutent ce mardi et 12 clubs peuvent encore espérer se qualifier pour la phase de groupes, dont le tirage au sort aura lieu le 31 août. Il n'y a plus d'équipe française en course pour l'un des six derniers billets pour la prestigieuse compétition.

Une semaine après l'élimination de Marseille lors du 3e tour préliminaire face au Panathinaïkos, la Ligue des champions se poursuit mardi et mercredi avec les barrages, dernière étape avant la phase de groupes, dont le tirage au sort aura lieu le 31 août prochain.

Douze équipes peuvent encore espérer rejoindre les cadors européens. Ce mardi, le PSV Eindhoven croisera le fer avec les Glasgow Rangers (21 heures sur RMC Sport 1). Tombeur de l'OM au tour précédent, le Panathinaïkos a rendez-vous sur la pelouse de Braga mercredi (21 heures sur RMC Sport 1).

Les matchs retour se joueront les 29 et 30 août. Les vainqueurs seront qualifiés pour la phase de groupes de la C1, tandis que les perdants seront directement reversés en Ligue Europa.

>> Abonnez-vous à l'offre RMC Sport+BeIN Sport pour regarder la Ligue des champions

Le PSG dans le chapeau 1, Lens dans le 4

Les vainqueurs des barrages seront automatiquement placés dans les chapeaux 3 et 4, puisque les deux premiers chapeaux sont complets. Tenant du titre et champion d'Angleterre, Manchester City est accompagné du FC Séville (vainqueur de la Ligue Europa) et des champions des six autres nations les mieux classées à l'indice UEFA (FC Barcelone, Naples, Bayern, PSG, Benfica et Feyenoord).

Dans le chapeau 2, de gros morceaux sont aussi au menu avec le Real Madrid, Manchester United, l'Inter Milan, le Borussia Dortmund, l'Atlético de Madrid, Leipzig, Porto et Arsenal. Dernier représentant français, Lens est placé dans le chapeau 4 et ne pourra pas jouer contre la Real Sociedad, le Celtic, Newcastle et l'Union Berlin.

Les affiches des barrages aller

Mardi à 21 heures

Anvers-AEK Athènes

Rakow-Copenhague

Rangers-PSV (à suivre sur RMC Sport 1)

Mercredi à 21 heures

Maccabi Haïfa-Young Boys

Molde-Galatasaray

Braga-Panathinaïkos (à suivre sur RMC Sport 1)