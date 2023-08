Un club saoudien en Ligue des champions, ce n'est pas du tout d'actualité

Au sein de l'UEFA, la rumeur d'une possible invitation d'un club saoudien pour la prochaine saison de la Ligue des champions est balayée.

Depuis quelques heures, les rumeurs d'une participation d'un club saoudien à la Ligue des champions 2024-2025 font le tour de la planète. Dans ses colonnes ce jeudi matin, le Corriere dello Sport estime que les Saoudiens "dans les mois à venir (...) pourraient formuler une demande très précise à l'UEFA" avec le vainqueur de la Saudi Pro League qui aurait une wild card pour participer à la C1.

Le conditionnel est très important dans cette phrase car "il n'y a aucune discussion en ce sens", estiment plusieurs cadres de l'UEFA. L'instance européenne n'est pas du tout dans cette optique d'étendre ses attributions, ce qui pourrait énerver la FIFA et l'AFC (confédération asiatique). Une rumeur qui pourrait aussi remettre en cause la nouvelle Coupe du monde des clubs de la FIFA, qui a pour but de permettre des rencontres entre l'ensemble des clubs de la planète.

Ceferin avait critiqué la stratégie saoudienne

Ces membres de l'UEFA renvoient aussi aux déclarations du patron de l'instance Aleksander Ceferin dans un entretien accordé à un média portugais début juin. Le Slovène s'était montré inquiet sur la stratégie de l'Arabie saoudite pour attirer les joueurs qui évoluent en Europe. Il avait notamment pointé du doigt l'âge des joueurs partis dans la péninsule arabique.

"Je pense que l'Arabie saoudite est en train de faire une erreur pour le football national. Elle reproduit les erreurs de la Chine en recrutant des joueurs en fin de carrière", avait-il indiqué à NOS.