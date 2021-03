Ligue des champions: Pochettino est "optimiste" pour le PSG face au Bayern

Pour le site internet du PSG, Mauricio Pochettino a fait part de son optimisme après le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des champions. Le club parisien retrouvera le Bayern Munich, pour une revanche de la dernière finale de la compétition.

Nommé à la tête du PSG en début d'année, Mauricio Pochettino a réussi son premier objectif européen en éliminant le FC Barcelone lors des huitièmes de finale de Ligue des champions (4-1, 1-1). Un autre défi de taille s'annonce désormais, peut-être plus important encore, avec une confrontation face au Bayern Munich dès les quarts de finale.

"Nous allons jouer contre ceux qui sont les meilleurs du continent actuellement"

Une revanche de la dernière finale de Ligue des champions qui s'annonce forcément excitante. "Nous sommes heureux d'être à ce niveau, ce sont les huit meilleures équipes d'Europe qui vont s'affronter, c'est un honneur de disputer cette compétition. La Ligue des champions est très difficile à gagner, il faut jouer contre les meilleurs, et nous allons affronter le champion en titre, a déclaré Mauricio Pochettino, pour le site internet du PSG. Le tirage aurait été forcément difficile, et les surprises existent, mais nous allons jouer contre ceux qui sont les meilleurs du continent actuellement."

Deuxième de Ligue 1, le PSG est plus contesté que jamais sur la scène nationale. Malgré une grosse frayeur lors du huitième retour face au FC Barcelone ou lors de la première moitié des phases de groupes, le PSG est encore en course dans toutes les compétitions et s'accroche toujours à son rêve européen. "Nous sommes optimistes, l'équipe sera compétitive, nous avons éliminé Barcelone, nous allons nous concentrer sur le Bayern, avec un seul objectif, celui de se qualifier pour les demi-finales", a promis Pochettino.

Avant de se pencher sur le cas du Bayern Munich, le PSG va devoir se focaliser sur la Ligue 1. Kylian Mbappé et ses coéquipiers s'apprêtent à disputer deux matchs importants dans leur saison. Le premier dès ce dimanche en déplacement sur le terrain de l'OL. Et le second le 3 avril face au LOSC, actuel leader de Ligue 1 et battu largement (3-0) ce mercredi en Coupe de France. Le match aller face au Bayern Munich interviendra dès le 7 avril, avant le retour la semaine suivante au Parc des Princes le 13 avril.