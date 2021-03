Ligue des champions: avec Tottenham, Pochettino avait sombré face au Bayern

Mauricio Pochettino n’a affronté le Bayern Munich qu’à une seule reprise dans sa carrière lors de la saison 2019-2020 de la Ligue des champions. L’entraîneur argentin avait subi une terrible défaite à domicile avec Tottenham (2-7) dès la phase de groupes.

Le dernier duel entre le PSG et le Bayern a laissé un souvenir amer aux Parisiens avec cette défaite en finale de Ligue des champions (1-0) lors du Final 8 de Lisbonne en août dernier. Si Thomas Tuchel s’en est allé du côté de Chelsea, son successeur Mauricio Pochettino aura également une revanche à prendre avec le club bavarois. Lors de la seule et unique rencontre face à Munich, avec Tottenham, l’entraîneur argentin reste sur une cuisante défaite (2-7) lors de la phase de groupe de la C1 en 2019-2020. Pas de quoi l’empêcher de rester optimiste avant les deux matchs des quarts de finale à venir.

"La Ligue des champions est très difficile à gagner, il faut jouer contre les meilleurs, et nous allons affronter le champion en titre, a réagi l’entraîneur parisien. Le tirage aurait été forcément difficile, et les surprises existent, mais nous allons jouer contre ceux qui sont les meilleurs du continent actuellement. Nous sommes optimistes, l'équipe sera compétitive, nous avons éliminé Barcelone, nous allons nous concentrer sur le Bayern, avec un seul objectif, celui de se qualifier pour les demi-finales."

Le quadruplé de Gnabry

Un bel optimisme et de l’envie qui pourraient aussi lui permettre d’évacuer de sa mémoire la défaite avec Tottenham. Finalistes malheureux de l’édition précédente face à Liverpool (0-2), les Spurs misaient beaucoup sur la Ligue des champions après un début de saison mitigé en Premier League. Et le choc de cette deuxième journée face au Bayern a plutôt bien commencé avec la belle frappe de Heung-Min Son après seulement douze minutes (1-0).

Un premier but qui a réveillé le rouleau-compresseur allemand. Joshua Kimmich a égalisé presque aussitôt (1-1, 15e) avant de voir Robert Lewandowski permettre aux Bavarois de prendre les devants juste avant la pause (1-2, 45e). Ensuite, le match a tourné au "Gnabry Show".

La défaite de Tottenham contre le Bayern (2-7) © Icon Sport

L’ancien joueur d’Arsenal s’est fait un malin plaisir à profiter des largesses défensives laissées par les Spurs. L’international allemand a signé un doublé en deux minutes au retour des vestiaires pour tuer tout suspense (1-4, 55e).

Si Harry Kane a tenté de sonner la révolte sur penalty, Robert Lewandowski et surtout deux nouveaux buts de Serge Gnabry ont parachevé la superbe prestation de l’équipe alors entraînée par Niko Kovac (viré début novembre 2019). Maigre consolation pour Mauricio Pochettino, une équipe a fait encore pire face au Bayern en Ligue des champions: le Barça lors de défaite terrible pendant le Final 8 (2-8).

Pochettino viré le mois suivant

Après cette déroute sur la scène continentale, le club londonien n’a plus gagné le moindre match en championnat et a concédé deux défaites et trois nuls en Premier League. Si le club a réussi à redresser la barre en Ligue des champions, cela n’a pas suffi pour sauver la tête de Mauricio Pochettino. Largué en championnat, Tottenham ne s’est jamais remis de sa lourde défaite face au Bayern.

Un peu plus d’un mois et demi après la correction infligée par le club allemand, l’Argentin a été licencié et remplacé par José Mourinho… sans même jouer le match retour contre les Bavarois. Le destin lui a désormais donné une double occasion de se rattraper, cette fois avec le PSG.

A l’entraîneur parisien de saisir sa chance et de frapper un très grand coup en prenant sa revanche face à Munich. Du côté de Paris, les joueurs et leur technicien ne manqueront donc pas de motivation. Reste à savoir si cela suffira pour s’offrir la peau du tenant du titre poursuivre l’épopée en Ligue des champions.