Ligue des champions: pour Rothen, le PSG doit "recadrer" Neymar

Déçu de la prestation de Neymar mardi soir lors de Manchester City-PSG (2-0), en demi-finale retour de Ligue des champions, Jérôme Rothen estime que le Brésilien doit apporter davantage au club de la capitale. Et que les dirigeants doivent lui faire savoir quand il n'est pas bon.

Il n'a pas été le plus mauvais Parisien sur le terrain (Mauro Icardi et Alessandro Florenzi se sont disputés ce statut), mais ce n'est pas pour ça qu'il a réalisé un bon match. Attendu par beaucoup mardi soir lors de Manchester City-PSG (2-0) en l'absence de Kylian Mbappé, Neymar n'a malheureusement pas répondu aux attentes. Le Brésilien a couru, oui, mais il a souvent joué seul, a fait plusieurs fois les mauvais choix, et n'a tout simplement pas été le leader offensif qu'il devait être. Ce qui a déçu Jérôme Rothen.

"Il a essayé, mais avec le statut qu’il a, et le nouveau contrat qu’on va lui donner, tu attends beaucoup plus de sa part, a lancé le consultant RMC Sport dans l'After Foot. Neymar (sur ce match), c’est insuffisant. Insuffisant dans son investissement, même s’il a couru et essayé, mais surtout dans la réalisation technique. Quand il est à son meilleur niveau il y a très peu d’équivalents. Quand il joue simple, et qu’il est capable de dribbler n’importe qui dans les 30 derniers mètres, il est très bon. Le problème, c’est que sur ce match, où on l’attend, c’est là qu’il doit faire des différences et peut-être rendre meilleur un Icardi qui a été inexistant. Il doit inventer des passes."

"Il y a des choses qui se répètent, et ce n’est pas bon signe pour le Paris Saint-Germain"

Comme le font d'autres artistes. "Un très grand joueur, c’est ça, c’est le mec qui arrive à inventer des passes que tu n’arrives pas à lire. Style De Bruyne. Mais Neymar, dès qu’il va prendre le ballon, tu sais qu’il va partir dans la percussion, essayer de dribbler deux ou trois mecs. Alors des fois ça passe, mais des fois il perd le ballon, et le problème c’est que quand il perd le ballon, il s’énerve. Après, il y a la frustration du résultat, donc il sort complètement de son match, et il veut juste ridiculiser ses adversaires en leur faisant des petits ponts…"

Et Rothen de faire passer un message à la direction du PSG: "Ta star, que tu vas prolonger pour quatre ans, si tu n’es pas capable de la recadrer après un match comme ça... Il faut lui dire: 'Tu veux rester avec nous? Alors tu dois faire plus d’efforts et mettre les joueurs autour de toi en lumière'. Est-ce qu’il va y arriver? Je ne pense pas, parce que le mal est profond et que les dirigeants vont toujours dans son sens. Il y a des choses qui se répètent, et ce n’est pas bon signe pour le Paris Saint-Germain."