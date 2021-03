Ligue des champions: pour Tuchel, personne ne veut affronter Chelsea en quarts

Tombeur de l’Atlético de Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Chelsea se présente dans la peau d’une équipe à éviter en quarts, selon Thomas Tuchel.

Il y aura le Bayern Munich, bien sûr, Manchester City, évidemment, le PSG... mais aussi Chelsea. Selon Thomas Tuchel, les Blues feront partie des équipes à éviter dans le regard de ses adversaires, lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, vendredi midi à Nyon. Les Londoniens ont frappé fort en huitièmes en éliminant avec autorité l’Atlético de Madrid (victoires 0-1 et 2-0). Ils sont devenus plus solides et redoutables depuis l’arrivée de Tuchel sur le banc fin janvier.

"Je suis à peu près sûr que personne ne veut jouer contre nous, a-t-il confié à l’issue de la rencontre. C'est un défi très difficile à venir car nous sommes déjà dans les huit derniers. C'est un grand pas en avant, mais pas besoin d'avoir peur, nous prenons ce que nous obtenons et nous allons nous préparer au mieux."

Il ne veut pas du PSG en quarts

Tuchel aimerait, de son côté, éviter un adversaire au prochain tour: le PSG, son ancien club. "Retrouver le PSG en quart? Je ne suis pas sûr, a-t-il répondu à RMC Sport, dans un grand sourire mercredi soir. Ils sont très forts, je les connais bien mais on doit attendre."

Démis de ses fonctions à Paris fin décembre, Tuchel a vite rebondi sur le banc de Chelsea un mois plus tard en remplacement de Frank Lampard. Il est toujours invaincu depuis sa nomination (9 victoires, 4 nuls) grâce à l’état d’esprit solidaire de ses troupes. Il attend désormais impatiemment de découvrir son prochain adversaire.

"Le plus important est que nous pensons que nous méritons cela, a déclaré Tuchel à l’issue du match. Le plus important est que nous donnions aux gars le retour de ce qu'ils ont fait ici en termes de qualité et d'intensité. Il est très important que vous le ressentiez et que personne n'ait à vous convaincre. Vous devez le ressentir. Les joueurs évoluent avec un lien spécial. Des performances et des résultats comme celui-ci vous donnent un certain avantage et une certaine alchimie pour réaliser des choses spéciales. Vous ne pouvez y parvenir que par des résultats et des expériences. "