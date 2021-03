Ligue des champions: tous les qualifiés et potentiels adversaires du PSG en quart

Tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions sont désormais connus. Le tirage au sort, qui concernera notamment le PSG, aura lieu vendredi et sera à suivre sur RMC Sport.

Rendez-vous vendredi midi pour le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions (à suivre sur RMC Sport). Avec les deux derniers tickets décrochés ce mercredi par le Bayern Munich et Chelsea, tous les qualifiés sont désormais connus. Finaliste malheureux la saison dernière à Lisbonne, le PSG de Neymar et Kylian Mbappé sera le seul représentant français. L’Angleterre sera en force avec Manchester City, Liverpool et Chelsea. L’Allemagne est l’autre bon élève avec les qualifications du Bayern Munich et du Borussia Dortmund. L’Espagne misera sur le Real Madrid de Zinedine Zidane, alors que les clubs italiens seront absents de ces quarts de finale.

Pas de têtes de séries

Enfin, l’invité surprise est le FC Porto, bourreau de la Juventus en huitièmes. A noter qu’il n’y aura pas de têtes de séries, ni de protections géographiques pour ce tirage. Il en sera de même pour les demi-finales. Les quarts de finale aller seront programmés les 6 et 7 avril (sur RMC Sport), et les retours une semaine plus tard (13/14 avril). Les demi-finales aller auront lieu les 27/28 avril et les retours les 4/5 mai.

La finale est programmée le samedi 29 mai au stade olympique Atatürk d’Istanbul. Pour le PSG, tomber sur Porto pourrait être considéré comme un tirage plutôt abordable. A l'inverse, Manchester City et le Bayern font peur à tout le monde.

Les qualifiés pour les quarts de finale sont :

PSG

Chelsea

Liverpool

Manchester City

Real Madrid

Bayern Munich

Borussia Dortmund

FC Porto

