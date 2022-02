Ligue des champions: PSG-Real, les clés du match par les stats

De l’influence de Toni Kroos aux failles que le PSG pourrait exploiter dans la défense du Real Madrid, en passant par le duel des flèches Vinicius et Mbappé en attaque, RMC Sport s’est arrêté sur les points chauds du huitième de finale aller entre le PSG et le Real Madrid (ce mardi à 21h, en direct sur RMC Sport 1).

Attention à ne pas laisser le Real s’installer

Le Real Madrid aime avoir la possession et être chez l’adversaire, alors que le Paris Saint-Germain part de très bas pour aspirer l’équipe adverse et procéder en contre-attaques. Paris est l’équipe qui a effectué le plus de passes dans sa propre moitié de terrain. C’est un jeu risqué avec le Real, qui se caractérise par sa capacité à marquer hors de la surface (6 buts marqués, total le plus élevé - 43% de ses buts).

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder PSG-Real et le meilleur de la Ligue des champions

Kroos, le chef d’orchestre

Un tiers des buts hors surface inscrit par le Real ont été marqués par Toni Kroos. L’Allemand est essentiel au jeu du Real. Il est le joueur qui touche le plus de ballons par match en Ligue des champions cette saison (110), mais aussi celui qui effectue le plus de passes (95), dont un tiers sont données dans les 30 derniers mètres). L’international allemand est également le milieu de terrain qui porte le plus le ballon (9.8), et le deuxième joueur le plus efficace au duel (77%), à l’image de son équipe, la meilleure dans ce domaine (56%).

Défensivement, le Real est plus faillible qu’il n’y paraît

Si le Real Madrid possède la co-meilleure défense de Ligue des champions avec le Bayern (3 buts encaissés), il a le différentiel buts encaissés/expected goals subis le plus flatteur, puisqu’il a encaissé 4.2 buts de moins que ce que suggèrent ces expected goals (Paris est 2e à ce petit jeu). Les Merengues le doivent à Thibaut Courtois, gardien ayant évité le plus de buts à son équipe (2.7). Le Real laisse donc des occasions dangereuses à son adversaire. Et comme Paris est l’équipe la plus létale de C1 cette saison (23% de tirs convertis)…

Vinicius-Mbappé, le match des fusées

Longtemps raillé pour son efficacité face au but, Vinicius a beau avoir progressé, le Brésilien est encore à la traîne derrière Kylian Mbappé, de loin le plus efficace des deux attaquants dans la conversion des actions dangereuses. L’attaquant supersonique convertit 25% de ses tirs (contre 11,8 pour le feu follet brésilien) et n’a besoin que de quatre tirs en moyenne pour marquer (deux fois plus pour Vinicius ; 8,5). Décisif toutes les 62 minutes (106 pour Vinicius), Kylian Mbappé réussit davantage de dribbles (51,5% de dribbles réussis contre 47,2% pour Vinicius. En revanche, le Brésilien porte beaucoup plus le ballon (13,6 contre 7,4), qu’il touche davantage (64,5 contre 50,8), notamment dans la surface adverse (10,9 contre 7,1), que le Français.