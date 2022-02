PSG-Real: la presse espagnole lance le choc des "Princes"

Le 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid, ce mardi (21h, sur RMC Sport) s’affiche en une des principaux journaux sportifs espagnols.

Deux journaux pour deux mêmes Unes. Marca et As, les deux principaux quotidiens sportifs madrilènes, ont opté pour la même première page avec une référence au lieu du choc entre le PSG et le Real Madrid: El Parque de los Principes (le parc des Princes). Les deux utilisent des mêmes ressorts typographiques avec la Tour Eiffel en arrière-plan et les même acteurs identifiés comme pouvant dynamiter ce huitième de finale aller de la Ligue des champions (21h, sur RMC Sport): Kylian Mbappé et Vinicius.

Les deux jeunes stars sont même représentées dans un manège à sensations fortes pour illustrer les étincelles attendues entre deux prétendants à la victoire finale. "Mbappé et Vinicius se retrouvent dans l’un des meilleurs rendez-vous de l‘histoire de la Ligue des champions", estime Marca. Même son de cloche chez As: "Mbappé et Vinicius au centre de la scène s’un PSG-Real Madrid avec un air de finale."

Un autre Français occupe une part de l’équation: Karim Benzema. Eloigné des terrains depuis trois semaines, l’international français est rétabli et postule pour une place de titulaire. Il a même promis de forcer s’il devait le faire.

"Messi contre son passé"

Privée de Ligue des champions après l’élimination historique du FC Barcelone dès la phase de poule, la presse catalane vit aussi ce choc par procuration. "Morbo", lance le Mundo Deportivo, que l’on pourrait traduire par "fou", mot choisi pour qualifier le casting de cette affiche avec le retour attendu de Neymar dans le groupe parisien et celui de Benzema à Madrid. Mais deux autres acteurs retiennent l’attention du journal pour qui le match se résume à "Messi et Mbappé contre Madrid".

L’autre média catalan Sport convoque aussi le souvenir espagnol de Lionel Messi, qui a quitté le Barça l’été dernier après y avoir vécu plus de 20 ans. Il retrouvera l’un de ses grands rivaux. "Messi contre son passé", lance le journal.