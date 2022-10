Ligue des champions: que vaut le Sporting, prochain adversaire de l'OM?

L’OM va à accueillir le Sporting Portugal, ce mardi au Vélodrome (18h45 sur RMC Sport 1), lors de la 3e journée de la Ligue des champions. En quête de leur premier succès dans la compétition, les Marseillais devront se méfier des partenaires de Pedro Gonçalves, en tête du groupe D devant Tottenham et l’Eintracht Francfort, malgré un début de championnat difficile.

L’OM n’aperçoit pas encore le vide en se penchant. Mais les mailles de son filet ont déjà sérieusement rétréci en contrebas. Après avoir chuté dans l’antre de Tottenham (2-0) et face à l’Eintracht Francfort (0-1), Marseille doit absolument décrocher des points en Ligue des champions. Sous peine de voir son aventure de nouveau écourtée. A l’heure de recevoir le Sporting, ce mardi au Vélodrome (18h45 sur RMC Sport 1), le club phocéen tentera d’éviter une troisième défaite de rang, qui serait sans doute rédhibitoire dans la course aux 8es de finale.

Poussés par leur public, les joueurs d’Igor Tudor seront sous pression face au leader du groupe D. Il leur faudra élever le niveau pour espérer rivaliser avec l’équipe lisboète, qui a remporté ses deux premiers matchs de C1, sur la pelouse de Francfort (0-3) et contre les Spurs (2-0). Sans prendre un seul but. De quoi mesurer la tâche qui attend l’OM face aux joueurs de Ruben Amorim.

Une décevante 7e place en championnat

Dans un système en 3-4-3, l’ancien coach de Braga, en poste depuis mars 2020, prône un jeu résolument offensif. Avec trois centraux, une paire dans l’entrejeu, des pistons actifs et un trio offensif. A la tête d’un jeune effectif (24 ans de moyenne d’âge), le technicien portugais a mené ses troupes à la deuxième place du championnat la saison passée, derrière Porto et devant Benfica. Avec l’aide de Pablo Sarabia, prêté par le PSG.

Mais depuis l’été dernier, le Sporting a un peu plus de mal face aux formations lusitaniennes. Après huit journées, les Lagartos (lézards) occupent une décevante septième place en Primeira Liga, avec 9 points de retard sur le leader Benfica et 6 points sur Braga et Porto. A l’image de son bilan équilibré (quatre victoires, un nul, trois défaites), le club de Lisbonne semble moins dominateur face à ses pairs. Il peut même passer complétement au travers, comme lors de sa défaite à Porto fin août (3-0).

Pedro Gonçalves © Icon

Pedro Gonçalves et Marcus Edwards à surveiller

De quoi donner quelques motifs d’espoir aux Marseillais, qui devront en premier lieu se méfier de Pedro Gonçalves. L’ailier gauche de 24 ans, passé par Valence et Wolverhampton chez les jeunes, enchaîne les sorties séduisantes ces dernières semaines. Depuis le début de saison, l’international portugais (2 sélections) a marqué cinq fois et délivré quatre passes décisives en dix apparitions (toutes compétitions confondues).

Il devrait être aligné derrière Marcus Edwards. Arrivé en début d’année, l’Anglais de 23 ans, formé à Tottenham, évolue à la pointe de l’attaque du Sporting. L’arrière-garde phocéenne devra surveiller les déplacements et les dribbles de ce faux n°9, que les plus audacieux ont un temps comparé à Lionel Messi (pour son style) et qui compte quatre buts et trois passes décisives (toutes compétitions confondues). Francisco Trincao, l’ex-ailier du Barça (22 ans), devrait compléter le trio sur le flanc droit.

Gonçalo Inacio © Icon

Le prometteur Gonçalo Inacio en défense

Comme d'habitude, l'Uruguayen Manuel Ugarte (21 ans) et le Japonais Hidemasa Morita (27 ans) seront chargés d’animer l’entrejeu face à la bande de Mattéo Guendouzi. L’Espagnol Pedro Porro (23 ans) - qui pourrait être forfait pour le déplacement à Marseille - et le Portugais Nuno Santos sont eux habituellement dans les couloirs pour tenter d'alimenter les attaquants en bons ballons.

En défense centrale, Alexis Sanchez devra se frotter au prometteur Gonçalo Inacio. Le Portugais de 21 ans, formé au club, compte déjà quatre sélections et intéresse de grosses écuries européennes. Le capitaine uruguayen Sebastien Coates (31 ans) - lui aussi incertain -, passé par Sunderland et Liverpool, et le Brésilien Matheus Reis (27 ans), seront à ses côtés pour solidifier la charnière. L’Espagnol Antonio Adan (35 ans), qui a joué à l’Atlético de Madrid, fera parler son expérience dans les buts. Autant d’atouts susceptibles de poser des soucis à l’OM, qui n’a encore jamais affronté le Sporting dans son histoire.