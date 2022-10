OM: "À jamais le boss", la jolie banderole déployée au Vélodrome par les supporters marseillais en hommage à Tapie

Bernard Tapie, président emblématique de l’Olympique de Marseille, est décédé il y a un an jour pour jour. Pour marquer le coup, les supporters phocéens ont déployé une banderole devant le Vélodrome en hommage au "Boss".

Les supporters phocéens n’oublient pas leur emblématique président. Ce lundi, un an jour pour jour après le décès de Bernard Tapie, une banderole en hommage à l’ancien dirigeant olympien a été déployée devant le Vélodrome pour saluer sa mémoire.

"Bernard Tapie. Un an déjà. A jamais le boss", est-il écrit sur la grande banderole installée sur le parvis du Vélodrome, au niveau de l’entrée du stade située sur le boulevard Michelet.

La banderole déployée par les supporters marseillais en hommage à Tapie © BFM Marseille

À jamais lié à l'histoire de l'OM

Il y a un an, quelques jours après la disparition de Bernard Tapie et à la veille de ses funérailles, plus de 5.000 fans s’étaient rendus au stade Vélodrome pour rendre hommage à leur ancien patron et applaudir son cercueil.

Passionné de football, Bernard Tapie restera à jamais lié à l’histoire de l’Olympique de Marseille, lui l’unique président d’un club français vainqueur de la Ligue des champions. Le "Boss", comme on l’appelle sur la Canebière, a tout simplement redonné vie à la fin des années 80 à l’institution de la cité phocéenne. Et les Marseillais ne sont pas près de l’oublier.