OM-Sporting: Tudor "croit beaucoup en cette équipe"... et refuse de parler de dernière chance

Au micro de RMC Sport, ce lundi à la veille de la réception du Sporting Portugal en Ligue des champions (mardi à 18h45 sur RMC Sport 1), Igor Tudor s’est dit plutôt confiant avant de défier le club lisboète. Le technicien croate refuse par ailleurs de parler de match de la dernière chance.

L’excellente forme de l’Olympique de Marseille en championnat pousse Igor Tudor à l’optimisme. Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille de la réception du Sporting Portugal pour la troisième journée de Ligue des champions (ce mardi à 18h45 sur RMC Sport 1), le technicien croate s’est montré confiant avant de défier les Lisboètes.

"Il faut d’abord penser à faire une bonne prestation ce mardi et on sait qu’à ce niveau en Ligue des champions, tout est question de petits détails. Moi, je crois beaucoup en cette équipe, j’ai confiance en elle pour demain, on va faire le nécessaire. On est dans un bon moment, on doit le démontrer en Ligue des champions et contre le Sporting", a clamé Tudor, actuel deuxième de Ligue 1 et toujours invaincu sur la scène nationale depuis le début de la saison.

Tudor: "Ca vous plaît beaucoup, à vous les journalistes, cette exagération de dire que c’est notre dernière chance"

Alors que l’OM a perdu ses deux premières rencontres en C1, l’affiche face au Sporting, ce mardi dans un Vélodrome à huis clos, semble déjà cruciale si les Phocéens veulent rester dans la course à une qualification en 8e de finale. Pourtant, le coach olympien refuse de parler de match couperet.

"Je crois que ça vous plaît beaucoup, à vous les journalistes, cette exagération de dire que c’est notre dernière chance ! Moi je pense toujours différemment, je crois qu’on a fait de belles performances… C’est vrai qu’on a aucun point pour le moment, mais on aurait mérité mieux." Mardi soir, les Olympiens voudront le prouver.