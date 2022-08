Ligue des champions: Quels adversaires pour le PSG et l'OM? Les chapeaux avant les derniers qualifiés

La Ligue des champions 2022-2023 connaît pour l'heure 26 des 32 clubs qui participeront à la compétition. Avant les retours des barrages qui se termineront mercredi, voici le point sur les différents chapeaux en vue du tirage au sort jeudi.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions aura lieu ce jeudi, à 18 heures. La veille, l'identité des derniers qualifiés sera connue. Pour l'heure, la plus prestigieuse des compétitions européennes connaît 26 de ses 32 participants. Les six derniers billets seront attribués à l'issue du retour des barrages, mardi et mercredi.

Comme chaque année, puisque la nouvelle formule prendra place en 2024-2025, les 32 clubs seront répartis en quatre chapeaux de huit équipes. Le premier d'entre eux d'ores et déjà établi avec le Real Madrid et l'Eintracht Francfort, en raison de leur victoire respective en Ligue des champions et Ligue Europa. Ensuite, ce chapeau est complété par les champions en titre en fonction des coefficients nationaux, à savoir: Manchester City, l'AC Milan, le Bayern Munich, le PSG, le FC Porto et l'Ajax Amsterdam.

Pour les autres chapeaux, le coefficient UEFA des clubs permettra de les répartir. Liverpool et Chelsea, dans le top 5 du classement européen, seront donc placés dans le deuxième chapeau. Tout comme le FC Barcelone, la Juventus Turin, l'Atlético de Madrid, le FC Séville, le RB Leipzig et Tottenham.

Le deuxième chapeau déjà connu

Aucun des clubs actuellement concerné par les barrages ne peut prétendre à figurer dans le chapeau 2. Néanmoins, en cas de succès confirmé face au Dynamo Kiev, le Benfica Lisbonne prendrait place dans le chapeau 3. Pour l'heure, sept équipes ont déjà la certitude d'être dans ce troisième échelon: le Borussia Dortmund, le RB Salzbourg, le Shakhtar Donetsk, l'Inter Milan, Naples, le Sporting Lisbonne et le Bayer Leverkusen.

Vainqueur 2-0 la semaine dernière sur le terrain du Dynamo Kiev, le Benfica Lisbonne semble bien placé pour compléter le chapeau 3. Sinon, les Glasgow Rangers sont les mieux classés au classement UEFA puis le Dinamo Zagreb et l'Etoile Rouge de Belgrade. Mais ces trois équipes passent aussi par les barrages. Néanmoins si ceux-ci et Benfica ne parviennent pas à passer, ce qui semble peu probable, l'OM intégrerait le chapeau 3.

Par conséquent, deux clubs ont déjà la certitude d'être dans le dernier chapeau, à savoir: le Club Bruges et Celtic Glasgow. L'OM se prédestine aussi à ce chapeau 4, qui sera rempli majoritairement avec des équipes issues des barrages.

Pour rappel, en raison de la Coupe du monde en fin d'année, le calendrier sera très resserré avec la première journée de la phase de groupes le 6 et 7 septembre, et la dernière journée le 1er et 2 novembre.

Les chapeaux:

Chapeau 1 (8/8): Real Madrid, Eintracht Francfort, Manchester City, AC Milan, Bayern Munich, PSG, FC Porto, Ajax Amsterdam

Chapeau 2 (8/8): Liverpool, Chelsea, FC Barcelone, Juventus Turin, Atlético de Madrid, FC Séville, RB Leipzig, Tottenham

Chapeau 3 (7/8): Borussia Dortmund, RB Salzbourg, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, Naples, Sporting Lisbonne, Bayer Leverkusen.

Chapeau 4 (2/8): Club Bruges, Celtic Glasgow

Chapeau 3 ou 4, en fonction des barrages: OM

Les barrages ce mardi et mercredi:

Benfica Lisbonne (27e) - Dynamo Kiev (39e)

Copenhague (41e) - Trabzonspor (226e)

PSV Eindhoven (50e) - Glasgow Rangers (33e)

Maccabi Haifa (169e) - Etoile Rouge de Belgrade (36e)

Qarabag (64e) - Viktoria Plzeň (55e)

FK Bodø/Glimt (94e) - Dinamo Zagreb (34e)

Calendrier:

Phase de groupes

Journée 1: 6-7 septembre 2022

Journée 2: 13-14 septembre 2022

Journée 3: 4-5 octobre 2022

Journée 4: 11-12 octobre 2022

Journée 5: 25-26 octobre 2022

Journée 6: 1-2 novembre 2022