Ligue des champions (barrages): le PSV accroche les Rangers malgré une boulette de Benitez, Bodo et Copenhague s'imposent

Les premiers matchs des barrages de la Ligue des champions ont vu les Rangers être accrochés ce mardi par le PSV Eindhoven (2-2) après une boulette de Walter Benitez. Copenhague a battu Trabzonspor (2-1) alors que Bodo/Glimt s’est imposé de peu contre le Dinamo Zagreb (1-0).

Rangers et PSV dos à dos malgré la boulette de Benitez

Tombeur de Monaco au tour précédent, le PSV Eindhoven se déplaçait ce mardi à Galsgow pour y défier les Rangers. Qualifiés après un gros comeback à domicile contre l’Union Saint-Gilloise, les protégés de Giovanni van Bronckhorst ont eu du mal à développer le jeu contre le PSV et se sont contentés du nul (2-2) lors du match aller des barrages de la Ligue des champions.

Et après un cafouillage sur corner et une remise de Jordan Teze pour Ibrahim Sangaré, le milieu ivoirien a trompé Jon McLaughlin d’une frappe un heureuse (0-1, 37e). Pas le temps de douter pour les Rangers qui se sont ensuite rués en attaque pour tenter d’égaliser. Et sur un joli mouvement collectif les Glaswégiens ont trouvé la faille dans la défense néerlandaise. Servi sur le côté droit de la surface, James Tavernier a centré vers le point de penalty en direction d’Antonio Colak. Sans contrôle l’attaquant croate a marqué d’une frappe croisée dans le petit filet de Walter Benitez (1-1, 40e).

Sur un coup franc lointain et apparemment sans danger, ce même Walter Benitez s’est troué (2-1, 70e). En ne parvenant à capter le ballon, gardien franco-argentin du PSV l’a envoyé dans son propre but. Heureusement pour l’ancien joueur niçois, Armando Obispo a égalisé d’une belle tête sur corner (2-2, 78e). Tout se jouera donc lors du barrage retour dans une semaine aux Pays-Bas.

Copenhague chanceux contre Trabzonspor

Champion en titre du Danemark, Copenhague a soigné son entrée en lice en Ligue des champions contre Trabzonspor en l’emportant à domicile (2-1). Dès les première minutes, l’expérimenté suédois Viktor Claesson a mis l’équipe danois sur le bon chemin. Au retour des vestiaires, l’ancien Bordelais Lukas Lerager a doublé la mise et offert une marge au FC Copenhague malgré la domination de Trabzonspor durant ce duel continental.

Le Grec Anastasios Bakasetas a finalement redonné espoir aux Turcs en marquant dans le dernier quart d'heure. Pour jouer les poules de la C1, Copenhague devra tenir bon lors d’un barrage retour disputé mercredi prochain dans l’électrique Medical Park Stadyum de Trabzon.

Service minimum pour Bodo/Glimt

Quart de finaliste de Conference League avec au passage un carton surprise contre la Rome (6-1), le club norvégien de Bodo/Glimt espère cette fois disputer les poules de la Ligue des champions.

En dominant le Dinamo Zagreb ce mardi devant son public (1-0), les Scandinaves ont pris une toute petite option sur la qualification grâce au but d’Amahl Pellegrino à quelques minutes de la mi-temps. Dominatrice avec 16 tirs (seulement 2 cadrés), l’équipe de Bodo/Glimt n’a toutefois pas réussi à marquer ce deuxième but qui lui aurait donné un bel avantage avant le retour au stade Maksimir de Zagreb.