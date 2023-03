Ligue des champions: service minimum pour le Real Madrid, qualifié contre Liverpool avec un but de Benzema

Le Real Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Grâce à Karim Benzema, le club madrilène a confirmé face à Liverpool (1-0), trois semaines après s'être imposé 5-2.

Pas de mauvaise surprise pour le tenant du titre. Trois semaines après sa renversante victoire 5-2 à Anfield, le Real Madrid a enregistré une courte victoire 1-0 à domicile contre Liverpool pour confirmer sa qualification en quarts de finale de la Ligue des champions. Les derniers maigres espoirs anglais ont été réduits à néant par Karim Benzema, profitant de la réussite de Vinicius Junior (80e). Le prochain adversaire du club espagnol sera connu lors du tirage au sort prévu le 17 mars à midi (à suivre en direct sur RMC Sport 1).

>> Revivez Real Madrid-Liverpool (1-0)



>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Avec un seul but et des prestations excellentes de Thibaut Courtois et d'Alisson, ce retour était évidemment moins passionnant que l'aller. Mais pas sans intérêt, en particulier pour sa première période rythmée qui a donné l'impression que le match pouvait basculer à tout moment.

Avant de marquer le 89e but de sa carrière dans la compétition, Karim Benzema s'était procuré de nombreuses situations plus ou moins importantes pour faire la différence, y compris après la pause. Le capitaine français, de retour de blessure, et qui s'est fait mal après son but, est longtemps apparu un poil emprunté et surtout imprécis (2e, 5e, 12e, 31e, 51e, 53e, 55e, 69e). C'est en fait Eduardo Camavinga, juste et disponible en sentinelle, qui aurait pu anéantir le suspense bien plus tôt si la barre transversale ne l'avait pas contrarié (20e).

Les Reds s'en vont peut-être pour un petit moment

Liverpool a aussi présenté des arguments pour croire à un come-back. Seulement, ils n'ont véritablement été montrés qu'autour de la demi-heure de jeu. Le quatuor d'attaque Nuñez-Gakpo-Jota-Salah s'est manifesté pendant ce temps fort. Il n'y avait toutefois pas assez de justesse technique. Un constat également visible dans l'entrejeu, où les 37 ans de Luka Modric ne l'ont pas empêché d'être brillant.

Pour Jürgen Klopp et ses joueurs, il n'y a désormais plus que le championnat pour sauver cette saison médiocre. Avec six points de retard (mais un match en moins) sur la quatrième place, il est possible qu'il faille attendre 2025 avant de revoir les Reds en C1.