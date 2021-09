Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder PSG-Manchester City

Le PSG s'apprête à vivre son premier sommet de la saison contre Manchester City, qu'il reçoit au Parc des Princes ce mardi (21h), en Ligue des champions. Un choc, revanche de la demi-finale perdue par les Parisiens au printemps dernier.

Le grand jour est arrivé. Le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City au Parc des Princes, ce mardi (21h), en phases de groupes de la Ligue des champions. Ce n’est pas une demi-finale de la plus prestigieuse compétition européenne, mais il flottera dans l’air comme un sentiment de revanche. Les Parisiens n’ont pas oublié la claque infligée par les hommes de Pep Guardiola en mai dernier.

Ils auront à cœur de réagir à partir de 21h ce mardi, sur RMC Sport 1 et Canal+, et de faire taire les critiques nourries par leur première sortie européenne décevante à Bruges, où ils n’ont pas su faire mieux qu’un nul (1-1), au terme d’un match qu’ils n’auront jamais maîtrisé. Pas forcément rassurant à l’heure d’affronter une équipe que le PSG n’a jamais battue, et qui l’a donc récemment éliminée en demi-finales (2-1, 2-0). Le PSG a besoin de points et doit gagner pour ne pas laisser filer les "Citizens", larges vainqueurs du RB Leipzig en ouverture du groupe A (6-3).

Un milieu de terrain avec Verratti ?

Le fameux trio Playstation Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé est particulièrement attendu pour ce premier sommet de la saison. Surtout depuis que sont apparues les premières dissensions au sein du vestiaire entre le Français et le Brésilien, deux joueurs qui se trouvaient les yeux fermés par le passé. Mais l’arrivée de Lionel Messi a changé les rapports de force, l’entente technique de l’Argentin avec Neymar est plus naturelle.

Messi sera-t-il aligné dans le onze de départ? C’est la tendance à quelques heures du coup d’envoi. Le sextuple Ballon d’or est remis de la contusion au genou gauche dont il souffrait depuis le match contre Lyon. Et même s’il a manqué les deux matches suivants, à Metz (2-1) puis contre Montpellier (2-0), Mauricio Pochettino ne devrait pas se priver de l’aligner sur le terrain avec ses deux compères de l’attaque.

La principale interrogation demeure sur la composition du milieu de terrain. Marco Verratti étant lui aussi de retour à un niveau athlétique qui lui permet de postuler, le coach argentin prendra-t-il le risque de se passer du Sénégalais Idrissa Gueye et de l’Espagnol Ander Herrera, ses deux meilleurs joueurs actuellement, avec le latéral marocain Achraf Hakimi? Réponse aux alentours de 20h.