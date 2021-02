Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder Atalanta-Real

Fin des 8es de finale aller de la Ligue des champions ce mercredi avec notamment la belle affiche entre l’Atalanta Bergame et le Real Madrid. Un match à suivre en direct à 21h sur RMC Sport 1.

L’affiche du beau jeu? Une confrontation inédite qui génère des attentes élevées entre l’Atalanta Bergame de Gian Piero Gasperini résolument tournée vers l’avant et le Real Madrid de Zinédine Zidane qui dispose d’atouts offensifs importants. Un match à suivre en direct et en exclusivité à 21h sur RMC Sport 1. Quart-de-finaliste de la dernière Ligue des champions, la Dea confirme cette saison son pallier franchi sans renier ses principes de jeu qui en font l’une des formations les plus agréables à observer en Europe.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct Atalanta-Real

Une pluie d’absents au Real

Un outsider à même de faire tomber le Real Madrid? Auteurs d’une saison chaotique, les Merengue se sont difficilement extirpés de la phase de groupes et ont affiché un niveau de jeu irrégulier au cours de la première partie de saison. Les joueurs de la maison blanche déplorent pour cette rencontre plusieurs absents à commencer par Karim Benzema, blessé.

L’attaquant français a rejoint à l’infirmerie Eden Hazard, Rodrygo, Sergio Ramos, Marcelo, Dani Carvajal, Fede Valverde ou encore Alvaro Odriozola. De quoi équilibrer une affiche qui promet.