Atalanta: le souvenir ému de Gasperini sur Zidane et ses capacités "extraordinaires"

Avant de rencontrer Zinédine Zidane, l’entraîneur, ce mercredi en Ligue des champions, le coach de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini, s’est souvenu du joueur incroyable qu'il avait croisé Juventus.

Gian Piero Gasperini se méfie de la bête blessée. Et de la capacité de Zinédine Zidane à mobiliser ses joueurs dans les grands rendez-vous, à fédérer ce groupe pour la réalisation d’un objectif, à savoir la qualification pour les quarts de finale. Le Real Madrid, même en difficulté et privé de joueurs majeurs, est une équipe qui "se transforme en Ligue des champions", prévient l’entraîneur de l’Atalanta Bergame, à la veille du huitième de finale aller de C1 entre les deux équipes. Gasperini était l’entraîneur des jeunes de la Juve quand Zidane évoluait au sein de l’équipe professionnelle. Et il en conserve un souvenir marquant.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité Atalanta-Real

Gasperini: "C'est quelqu'un qui a l'ADN du foot en lui"

"Je serais très inquiet si Zidane devait jouer demain, heureusement il sera sur le banc... Ce que j'ai vu Zidane faire, je l'ai vu de très peu d'autres joueurs dans le monde, a-t-il confié ce mardi, en conférence de presse. Quand il jouait à la Juventus, j'avais la chance d'être l'entraîneur de la Primavera (l'équipe des jeunes). Et souvent, quand notre entraînement était terminé, on allait voir celui de l'équipe première. Les capacités de Zidane, en particulier, étaient extraordinaires. Et comme entraîneur, il a continué à faire ce qu'il faisait comme joueur, il a continué à gagner, et tout de suite. C'est quelqu'un qui a l'ADN du foot en lui."

Vainqueurs à 13 reprises de la Ligue des champions, les Madrilènes affrontent pour la première fois de leur histoire l'Atalanta Bergame. Malgré un parcours chaotique en phases de poule, les stars du Real ont terminé en tête de leur groupe, battant Mönchengladbach 2-0 lors de l'ultime journée, grâce à un doublé de l'international français Karim Benzema. Le Real devra toutefois composer avec l'absence de son attaquant vedette, blessé et déjà forfait contre Valladolid dimanche en Liga.