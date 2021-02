Real Madrid: Vinicius balaie la polémique avec Benzema

Vinicius assure que sa relation avec Karim Benzema est très bonne après la polémique née des réserves émises par l'attaquant français sur son coéquipier à la mi-temps du match de Ligue des champions face à Mönchengladbach (2-2).

Vinicius (20 ans) persiste: il n'a aucun problème avec Karim Benzema. En octobre dernier, une discussion entre l'attaquant du Real Madrid et son coéquipier, Ferland Mendy, avait été captée dans les couloirs du vestiaire du Borussia Park à la mi-temps du match de Ligue des champions entre Mönchengladbach et le Real Madrid (2-2) lors de laquelle Benzema fustigeait la prestation du Brésilien.

L'entourage du jeune ailier avait rapidement déminé la situation et le joueur a certifié à plusieurs reprises bien s'entendre avec son coéquipier. Il l'a de nouveau réitéré, lundi dans une interview accordée à TNT Sports Brasil.

"La relation avec Karim Benzema? Elle n'a pas jamais changé et ne changera jamais, a-t-il assuré. C'est l'un des joueurs qui me défend le plus, qui a tout fait pour m'aider. Les gens de l'extérieur ne savent pas ce qu'il s'est réellement passé."

Zinédine Zidane, entraîneur du Real, avait rapidement tempéré les critiques de son compatriote en y envoyant un signe d'énergie de la part de son groupe, alors en difficulté sportive. D'autres turbulences se sont produites depuis mais les Merengue ont relevé la tête avec quatre victoires de suite en Liga qui leur ont permis de prendre la deuxième place et de revenir à trois points de l'Atlético de Madrid, leader avec un match en moins.

Malgré l'absence de Benzema, ils se présentent plein de confiance pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions sur le terrain de l'Atalanta Bergame, mercredi (21h, sur RMC Sport). Une compétition que Vinicius veut remporter. "J'ai gagné trois titres avec le Real Madrid (une Liga, une coupe du monde des clubs et une supercoupe d'Espagne, ndlr) et j'en veux plus, ambitionne le Brésilien. La Ligue des champions est l'un de mes grands objectifs."

Recruté à 18 ans par le Real en provenance de Flamengo, le jeune joueur a souvent été critiqué à ses débuts mais semble avoir trouvé son rythme. "J'ai une confiance à 100% en Madrid, Zidane, mes coéquipiers et au président, qui me donne toujours de la force et me dit qu'il est mon plus grand fan après ma famille", sourit-il



"J'ai toujours été concentré sur le Real Madrid avec les meilleurs joueurs et j'ai appris d'eux, conclut-il. J'ai 20 ans et j'ai l'impression de jouer ici depuis longtemps, mais ce n'est que le début de ma carrière. Je veux rester au Real Madrid et aider de plus en plus."