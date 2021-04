Ligue des champions: Bayern-PSG, l'avant-match en direct

Il s'est déjà passé beaucoup de choses dans cet avant-match: le PSG est privé de ses deux Italiens, Florenzi et Verratti. Le Bayern devra lui faire sans ses deux attaquants, Gnabry et Lewandowski, out pour la double confrontation. Tous les différents protagonistes en ont parlé lors des conférences de presse, à retrouver dans notre live de mardi.