Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder Juventus-Porto et Dortmund-Séville

Les matchs retour des huitièmes de finale de Ligue des champions débutent ce mardi avec deux belles affiches à suivre en exclusivité sur les chaînes RMC Sport à partir de 21h. Battue au Portugal, la Juventus de Cristiano Ronaldo voudra se reprendre contre Porto. Dans l’autre duel de la soirée, le FC Séville tentera de renverser le Borussia Dortmund de Erling Haaland.

Avant de se régaler avec le huitième de finale retour tant attendu entre le PSG et Barcelone, mercredi au Parc des Princes, la semaine européenne commence avec deux affiches prometteuses dès ce mardi soir. Et comme pour la suite de la compétition, rendez-vous sur les chaînes RMC Sport pour suivre ces duels spectaculaires.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour ne rien rater de la Ligue des champions

Après la défaite polémique au Portugal à l’aller (2-1), la Juventus de Cristiano Ronaldo voudra se reprendre et se sortir du piège lors d’une rencontre à suivre en direct à partir de 21h sur RMC Sport 1. Le duo composé de Samyr Hamoudi et Eric Di Meco assurera les commentaires.

Pour ceux qui préfèrent voir l’affrontement entre Erling Haaland et Jules Koundé, direction RMC Sport 2 où Julien Taxis et Felipe Saad commenteront le huitième entre Dortmund et le FC Séville. A l’aller, le cyborg norvégien avait signé un doublé et largement contribué au succès du BVB en Andalousie (2-3).

Et si vous avez encore du mal à choisir quel choc regarder, vous pouvez même profiter des deux en simultané grâce au Multizone animé par Salim Baungally sur RMC Sport 3.

Le programme du jour en Ligue des champions

Juventus-Porto à 21h en direct sur RMC Sport 1

Dortmund-Séville à 21h en direct sur RMC Sport 2

Multizone, le multiplex de la Ligue des champions à 21h en direct sur RMC Sport 3