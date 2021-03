PSG-Barça: une banderole de supporters parisiens sur Shakira révolte les Catalans

Le PSG et le Barça vont s’affronter au Parc des Princes, mercredi en 8e de finale retour de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Avant ce choc, certains supporters parisiens ont déployé plusieurs banderoles dans la capitale. L’une d’elles vise la chanteuse Shakira, qui est également la compagne de Gerard Piqué. De quoi susciter une vague d’indignation en Catalogne.

Shakira ne fera pas le déplacement à Paris cette semaine. Mais la star colombienne se retrouve tout de même au centre de la rivalité entre le PSG et le Barça. Bien malgré elle. Avant le 8e de finale retour de Ligue des champions entre les deux équipes, ce mercredi au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1), des supporters parisiens ont consacré une banderole à la compagne de Gerard Piqué, très incertain en raison d'une blessure au genou. "Shakira à la Jonquera". Une référence à la ville catalane, située à la frontière française, réputée pour ses maisons closes.

Le message, déployé dans la nuit et éclairé par des fumigènes, a été revendiqué par le groupe ultra "Paname ReBirth"¸qui a ses habitudes en tribune Boulogne. De quoi susciter une vague d’indignation de l’autre côté des Pyrénées. Mundo Deportivo dénonce "une banderole machiste". El Nacional parle d’un message "inadmissible, violent et sexiste, insinuant que Shakira est une prostituée". La banderole a rapidement fait le tour du web. Et les fans de la chanteuse de 44 ans se mobilisent pour la dénoncer.

La Journée internationale des droits des femmes

La condamnation est d’autant plus grande que ce lundi 8 mars correspond à la Journée internationale des droits des femmes. Le PSG a d’ailleurs posté un message à cette occasion sur son compte Twitter. Les partisans de Shakira y ont répondu en masse avec le hashtag #RespectShakira. En 2016, la petite amie de Piqué avait déjà été la cible d’une banderole "Shakira est pour tout le monde" lors d’un derby face à l’Espanyol.

Cette provocation parisienne ne fait qu’ajouter un peu d’huile sur un feu déjà bien ardent. Après leur démonstration au Camp Nou à l’aller (1-4), les partenaires de Kylian Mbappé comptent bien valider leur qualification pour les quarts de finale de la C1. Histoire de solder l’ardoise de la remontada subie en 2017. Mais les partenaires de Lionel Messi, emmenées par le nouveau président Joan Laporta, vont tout tenter pour créer l’exploit dans l’antre de leurs rivaux. De quoi s’attendre à des retrouvailles particulièrement épicées.