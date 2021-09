Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder Lille-Wolfsburg

Lille lance sa campagne en Ligue des champions, ce mardi (21h) au stade Pierre-Mauroy. Un grand défi pour le champion de France, auteur d’un début de saison raté en Ligue 1.

Lille retrouve la Ligue des champions un an après sa dernière participation, ce mardi soir. Le Losc, champion de France en titre, reçoit Wolfsburg (21h) au stade Pierre-Mauroy pour cette première journée de la phase de poule (groupe G).

La rencontre sera diffusée en direct sur RMC Sport 1 et commenté par Stéphane Guy et Eric Di Méco. Vous pourrez retrouver toutes les informations d’avant-match, les coulisses et les compositions d’équipe dans l’émission "Champions Zone". La rencontre sera ensuite décortiquée dans "Champions Zone, l’après-match", également consacrée aux analyses de la prestation des hommes de Jocelyn Gourvennec et à leurs réactions. Le match sera également à suivre sur RMC et en direct sur notre site. Il sera aussi retransmis sur Canal+.

Avec une seule victoire en Ligue 1 (deux nuls, deux défaites), le LOSC vit un début de saison très compliqué. Les Nordistes abordent cette rencontre entourés de doutes face au club allemand, 4e du dernier championnat et actuellement leader de la Bundesliga. Les Dogues croiseront la route de l’international français, Josuha Guilavogui et du jeune défenseur formé à Sochaux, Maxence Lacroix.

"Ils sont très bien organisés, c'est une très bonne équipe, ils ont fini quatrièmes l'année dernière, a rappelé Jocelyn Gourvennec, lundi en conférence de presse. A nous de faire en sorte de leur apporter une opposition cohérente, plus que ce qu'on a pu faire récemment, et de hausser notre niveau parce que le curseur de la Ligue des champions, c'est deux ou trois niveaux au-dessus du championnat. Pour nous, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, parce que c'est un mini championnat à six matchs. On démarre chez nous et on veut répondre présents sur ce premier match. C'est une très belle équipe qu'on reçoit, et on veut être à la hauteur de l'événement."

Placé dans un groupe homogène (Séville et Salzbourg sont les deux autres adversaires et s’affrontent à 18h45), Lille ne doit pas manquer son départ. Les joueurs le feront dans un stade qui sonnera creux: seulement 30.000 billets sur les 50.000 du stade ont trouvé preneur.