Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder Liverpool-Real et Dortmund-Manchester City

Les deux derniers quarts de finale retours sont à suivre ce mercredi à partir de 21 heures. Vainqueur à l'aller (3-1), le Real Madrid se dé place sur le terrain de Liverpool pour une rencontre à suivre sur RMC Sport 1. Sur RMC Sport 2, le Borussia Dortmund tentera de renverser la situation face à Manchester City.

On connaît déjà les deux premiers qualifiés pour les demies de Ligue des champions. Grâce à leur avantage obtenu à l'aller, et malgré pour ces deux équipes une défaite 1-0 ce mardi respectivement face au Bayern Munich et le FC Porto, le PSG et Chelsea ont validé leur billet pour le dernier carré.

Vainqueur 3-1 à domicile à l'aller, le Real Madrid doit confirmer ce mercredi face à Liverpool. La rencontre sera à suivre dès 21 heures sur RMC Sport 1. Depuis cette victoire, les hommes de Zinédine Zidane ont triomphé aussi dans le Clasico samedi dernier face au FC Barcelone et arrivent donc avec le plein de confiance. Les Reds ont eux battu le week-end dernier Aston Villa (2-1) en championnat et auront certainement à coeur de montrer un autre visage, après un quart aller décevant.

Tuchel préfère affronter le Real Madrid

En tête de Premier League, Manchester City se rapproche aussi d'une nouvelle demi-finale en Europe. Le quart retour sur le terrain du Borussia Dortmund sera à suivre dès 21 heures, sur RMC Sport 2. L'équipe de Pep Guardiola devra quand même se méfier après une victoire sur le fil à l'aller (2-1). Une victoire 1-0 au Signal Iduna Park du Borussia Dortmund permettrait à Erling Haaland et ses coéquipiers de se qualifier.

Et pour ceux qui ne veulent rien louper des deux rencontres, ils pourront profiter du multiplex diffusé sur RMC Sport Live 3, aussi à partir de 21 heures. Le PSG regardera forcément avec attention la partie entre Manchester City et le Borussia Dortmund, pour connaître son futur adversaire. Chelsea de son côté retrouvera le qualifié de l'autre affiche de la soriée, alors que Thomas Tuchel a déjà donné sa préférence pour une demie face au Real Madrid.