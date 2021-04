Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder Manchester City-Dortmund

Les quarts de finale de la Ligue des champions débutent ce mardi avec notamment la belle affiche entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Une rencontre à suivre en direct et en exclusivité à 21h sur RMC Sport 2.

Un choc alléchant. Les jeunes talents du Borussia Dortmund face à un Manchester City qui survole la Premier League. Erling Haaland face au mur défensif de Pep Guardiola. Ce mardi, les quarts de finale de la Ligue des champions débutent notamment avec l’opposition entre Manchester City et Dortmund. Une affiche à suivre en direct et en exclusivité à 21h sur RMC Sport 2. Un match également à vivre à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site de RMC Sport. Et pour ne rien rater de la Ligue des champions, RMC Sport Live 3 vous proposera le duplex entre cette affiche et l’autre quart entre le Real Madrid et Liverpool.

City, la quête de sa première Ligue des champions

Courtisé par de nombreux grands clubs européens, dont Manchester City club où a évolué son père au début des années 2000, Erling Haaland sera très observé ce mardi pour ce premier très grand test en Ligue des champions. Actuellement dans une légère baisse de régime après quatre matchs sans marquer avec la Norvège puis Dortmund, l’ancien attaquant de Salzbourg se mesurera à la meilleure défense de la C1 cette saison.

Les Cityzens sont en quête de leur première Ligue des champions, eux qui restent sur un échec cuisant la saison passée face à l’OL. Une élimination que Pep Guardiola a mis des semaines à digérer comme il l’a confié lundi en conférence de presse.