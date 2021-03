Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder PSG-Barça?

Après sa belle victoire au Camp Nou (4-1), le PSG reçoit le Barça ce mercredi soir en huitième de finale retour de Ligue des champions. Une rencontre à suivre à 21h, en direct et en exclusivité sur RMC Sport 1.

C'est le jour J. Celui du match du retour, celui où ce soir, les supporters d'un camp se coucheront forcément déçus, et ceux de l'autre avec plein d'espoirs. Trois semaines après la nette victoire du PSG au Camp Nou (4-1), le club de la capitale reçoit ce mercredi le Barça en huitième de finale retour de Ligue des champions.

Huis clos oblige, rendez-vous devant vos écrans pour suivre la rencontre, à 21h en exclusivité sur RMC Sport 1. L'avant-match, lui, commencera dès 19h30 avec la Dream team RMC, et Fede Balzaretti et Louis Saha autoue de Jean-Baptiste Boursier, accompagnés de Daniel Riolo, Jean-Louis Tourre...

Le match sera aussi à suivre à la radio sur RMC, avec l'indispensable Jano Resseguié, accompagné de Loïc Tanzi. En avant-match, il y aura un sacré bonbon: le match en retard de championant entre l'OM et Rennes, les débuts de Sampaoli et Genesio. Et bien sûr le débrief sur l'After.

Pas de Neymar, mais un Barça affaibli

Pour vaincre le signe indien et ne pas subir une nouvelle remontada, le PSG pourra compter sur la majorité de ses cadres, sauf Neymar, pas encore remis de sa lésion à un adducteur, et Moïse Kean, qui suit toujours un protocole Covid-19 après un test positif.

Côté Barça, Gerard Piqué, Ronald Araujo, Sergi Roberto, Ansu Fati et Philippe Coutinho sont tous blessés, ce qui devrait conduire Ronald Koeman à inover sur le plan défensif. Les Français Clément Lenglet, Samuel Umtiti, et Ousmane Dembélé devraient être titulaires. C'est moins sûr pour Antoine Griezmann.