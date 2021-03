PSG-Barça: Pochettino justifie l’absence de Neymar, qui n'a pas rechuté

Mauricio Pochettino a réagi au forfait de Neymar pour le huitième de finale retour de Ligue des champions prévu mercredi face au Barça. Selon les informations de RMC Sport, le PSG n’a pas souhaité prendre le moindre risque avec la santé du Brésilien, qui ne souffre pour autant pas d’une rechute.

Malgré un bel optimisme la semaine dernière, Neymar ne participera pas au huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Barcelone ce mercredi au Parc des Princes (dès 21h sur RMC Sport 1). Déjà forfait lors du match aller remporté en Catalogne (1-4), le Brésilien souffre d'un adducteur et n’affrontera donc pas le club blaugrana. Interrogé à son sujet à la veille du duel continental, Mauricio Pochettino n’a pas sombré dans le fatalisme.

"Ce n’est pas une décision, c’est l’état physique du joueur (qui en est la cause), a expliqué l’entraîneur argentin en conférence de presse. Dans ce cas, Neymar ne peut pas jouer. Ce n’est pas une décision, c’est une réalité et un fait."

>> PSG-Barça, c’est ce mercredi en direct à 21h sur RMC Sport 1

Pochettino: "Neymar a fait beaucoup d’efforts"

Sorti blessé lors du 32e de finale de Coupe de France contre Caen (0-1) le 10 février, Neymar a tout fait pour revenir à temps et jouer contre le Barça. Mauricio Pochettino l’assure, l’international auriverde a travaillé d’arrache-pied.

"Neymar a fait beaucoup d’efforts pour essayer de revenir, non seulement pour ce match, mais le plus tôt possible. Tout le staff et les préparateurs ont fait des efforts pour y parvenir, a encore estimé le technicien du club francilien. Tout le monde a travaillé dur pour qu’il puisse jouer. C’est dommage parce qu’il était très excité de disputer cette rencontre et d’aider l’équipe à accomplir ses objectifs en Ligue des champions, en Coupe de France et en Ligue 1. C’est un moment difficile pour lui parce qu’il espérait être de retour mais il a encore besoin de quelques jours (pour récupérer). J’espère qu’il sera bien de retour pour aider l’équipe."

Pas une rechute pour Neymar

Selon les informations de RMC Sport, le milieu offensif de 29 ans n’a pas fait de rechute malgré ce forfait. Le PSG n’a juste voulu prendre aucun risque le concernant.

De retour avec le groupe la semaine passée, le Brésilien ne s’est pas adapté à l’entraînement collectif comme cela aurait dû être le cas. Il y avait encore quelques gênes quand il participait aux séances.

D’où la volonté de ne prendre aucun risque et son retour à des exercices individualisés depuis lundi. Trop juste pour défier le Barça, Neymar va désormais devoir compter sur un grand match de ses partenaires pour espérer les retrouver pour les quarts de finale de Ligue des champions.