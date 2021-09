PSG: des ballons signés par Messi distribués en région parisienne

Avec son sponsor, Adidas, Lionel Messi participe à une opération spéciale ce mardi en région parisienne. Plus de 2.100 ballons signés par la star du PSG sont distribués.

Qui veut un ballon signé par Lionel Messi ? Les Franciliens vont être gâtés ce mardi, avec la distribution de plus de 2.100 ballons signés par la star du PSG. Son sponsor veut "célébrer le football et transmettre un message à la future génération" avec "un dispositif exceptionnel pour encourager la jeunesse à croire en ses rêves et dans les possibilités que représentent le football et le sport en général".

Concrètement, les ballons seront offerts dans quatre lieux de Paris : place de la République et Châtelet dans la matinée, Barbès et les Champs-Elysées en fin d’après-midi. Ils seront aussi disponibles en région parisienne, avec 17 villes concernées dont Evry, Nanterre, Boulogne ou encore Argenteuil. Une vidéo de l’opération a déjà été publiée sur le compte Instagram de Lionel Messi, où peut reconnaitre la fameuse "lucarne" d’Evry.

Messi de retour pour PSG-Manchester City

Dans la soirée, Lionel Messi est attendu sur la pelouse du Parc des Princes pour son deuxième match de Ligue des champions avec le PSG, face à Manchester City (21h, en direct sur RMC Sport 1). A Bruges, où les Parisiens ont déçu (1-1), il n’avait pas trouvé la faille. Pas plus que face à l’OL, en Ligue 1, avant d’être sorti à un quart d’heure de la fin du match par Mauricio Pochettino.

Ballons signés par Messi © Capture

Absent à Metz et contre Montpellier dans la foulée, l’Argentin aura sans doute à cœur de faire vibrer les supporters parisiens et ses fans dans le monde entier, sous ses nouvelles couleurs. Avec son premier but pour le PSG, face à son ancien entraîneur au Barça, Pep Guardiola ?