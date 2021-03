Mercato: Zidane ouvre la porte à un retour de Ronaldo au Real Madrid

Dans une interview accordée à Sky Sport Italia, Zinedine Zidane a évoqué ce lundi la possibilité de voir à nouveau Cristiano Ronaldo sous le maillot du Real Madrid. En rappelant son admiration pour l’attaquant portugais de la Juventus, avec qui il a notamment remporté trois Ligue des champions.

C’est la rumeur qui agite tout Madrid depuis quelques semaines. Et si Cristiano Ronaldo revenait? Pourquoi pas dès l’été prochain? Après la nouvelle élimination de la Juventus en 8e de finale de la Ligue des champions, le possible départ de l’attaquant portugais fait beaucoup parler. D’autant que certains évoquent l’hypothèse d’un retour au Real. Là où il a marché sur l’Europe durant plusieurs saisons. Dans une interview accordée à Sky Sport Italia, Zinedine Zidane a évoqué le sujet ce lundi, à la veille d’affronter l’Atalanta Bergame en 8e de finale retour de C1 (21h sur RMC Sport).

Sans fermer la porte au come-back de CR7. "Peut-être. On connaît Cristiano, la personne qu'il est et ce qu'il a fait ici, a répondu le coach français, avec qui il a remporté trois Ligue des champions d’affilée entre 2016 et 2018. Mais c'est un joueur de la Juventus. J'ai fait ce que j'avais à faire avec lui, maintenant nous verrons ce qui se passera dans le futur. J'ai eu la chance de l'entraîner parce qu'il est vraiment impressionnant".

"Est-ce qu'il reviendra? Je n'en sais rien", assure Benzema

Plus tôt dans la journée, Karim Benzema a également réagi à la perspective d’évoluer à nouveau aux côtés du quintuple Ballon d’Or. "C'est sûr qu'avec Cristiano, j'ai connu beaucoup de choses ici à Madrid, nous avons mis beaucoup de buts à deux, fait beaucoup de passes décisives... Mais il est parti il y a trois ans, a d'abord répondu l’avant-centre de 33 ans. Aujourd'hui Cristiano joue dans une autre équipe. Je ne suis ni le président, ni l'entraîneur. Je ne sais pas si Cristiano est heureux ou non à la Juve (…) Jouer de nouveau avec lui? Clairement, Cristiano s'est toujours bien comporté avec moi. C'est un joueur qui mettra toujours des buts en plus. Mais est-ce qu'il reviendra à Madrid, je n'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Encore une fois je ne suis ni l'entraîneur, ni le président."

La veille, c’est Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juventus, qui s’était exprimé sur l’avenir de la star de 36 ans, auteur d’un triplé express sur la pelouse de Cagliari en Serie A (1-3). "J’ai envie de sourire car jamais dans ma carrière, je n’aurais pensé avoir à discuter de la valeur de Cristiano Ronaldo, a déclaré le dirigeant italien. En 2020, il a marqué 41 buts en 38 matchs avec la Juventus. C’est le meilleur buteur de Serie A, il a remporté cinq Ballon d’Or et je ne sais plus combien de Ligue des champions (quatre, ndlr). Avec nous, il a déjà remporté de nombreux titres. C’est un privilège de l’avoir dans notre équipe. Est-ce qu’il représente l’avenir de la Juve? Sans aucun doute".