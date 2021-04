Ligue des champions: tous les buts des demies aller Real-Chelsea et PSG-Manchester City

Le suspense reste intact après les demi-finales aller de Ligue des champions, disputées cette semaine sur les antennes de RMC Sport. Pour les retardataires, voici tous les buts de Real Madrid-Chelsea (1-1) et PSG-Manchester City (1-2).

Real Madrid-Chelsea: 1-1

(Benzema 29e ; Pulisic 14e)

Ce n'est sans doute pas le résultat que visait le Real Madrid au coup d'envoi, mais vu la physionomie du match, il peut largement s'en satisfaire. Opposé à Chelsea mardi soir dans son stade secondaire Alfredo-Di-Stefano, le champion d'Espagne en titre a été bousculé par N'Golo Kanté et ses camarades en première période. Il a même été mené après un but de Christian Pulisic (1-0, 14e).

Heureusement pour lui, Timo Werner a gâché plusieurs occasions chaudes. Et heureusement pour lui, le Real avait Karim Benzema. Après avoir envoyé un missile du gauche sur le poteau londonien, l'attaquant français a égalisé d'un magnifique enchaînement contrôle de la tête, reprise de volée en pivot (1-1, 29e). Retour mercredi prochain, à Stamford Bridge.

PSG-Manchester City: 1-2

(Marquinhos 15e ; De Bruyne 64e, Mahrez 71e)

Le PSG peut s'en vouloir... Auteur d'une belle première période mercredi soir contre Manchester City, le club de la capitale a longtemps fait la course en tête après un but de Marquinhos sur un corner de Di Maria (1-0, 15e). Problème, il s'est arrêté de jouer après la pause, face à des Skyblues revigorés, et plutôt en réussite. Sans se procurer d'occasion très nette, City a d'abord égalisé sur un centre-tir de Kevin De Bruyne qui a surpris Keylor Navas (1-1, 64e). Et quelques minutes plus tard, Riyad Mahrez a inscrit le but victorieux sur un coup franc direct, qui a percé un mur parisien très perméable sur le coup (2-1, 71e). Neymar et ses compagnons n'ont pas le choix: ils devront gagner à l'Etihad mardi prochain pour jouer une deuxième finale.