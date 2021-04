PSG-Manchester City: le coup franc de Mahrez qui donne l'avantage aux Skyblues

Discret jusqu'alors, Riyad Mahrez a permis ce mercredi soir à Manchester City de mener 2-1 face au PSG en demi-finale aller de Ligue des champions (sur RMC Sport 1), en inscrivant un coup franc direct dans la dernière demi-heure.

Difficile d'imaginer ce que Pep Guardiola avait en tête, mais il n'est pas impossible que le technicien catalan avait l'intention de faire sortir Riyad Mahrez, ce mercredi soir lors de la seconde période de PSG-Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions. Assez timide jusque-là, l'enfant de Sarcelles n'était pas dans un très grand soir. Mais sur un coup de patte, un seul, c'est bien lui qui a donné l'avantage aux siens sur la pelouse parisienne.

Un mur parisien perméable

A la 71e minute, alors que le tableau des scores affichait 1-1 après des buts de Marquinhos et Kevin De Bruyne, Manchester City a obtenu un très bon coup franc plein axe, à une vingtaine de mètres du but parisien. Un coup franc idéal pour "KDB" pensait-on alors. Mais c'est bien Mahrez, à la surprise générale, qui s'est élancé et a tenté sa chance du gauche... pour voir le ballon se loger dans les filets de Keylor Navas (2-1).

Le coup franc de Riyad Mahrez © RMC Sport

L'international algérien a eu un peu de réussite, puisqu'il a en fait tiré en plein dans le mur parisien. Sauf que Kimpembe et Paredes ne sont pas restés soudés, et que le ballon est passé entre eux deux. Au grand désespoir de Mauricio Pochettino...

Le ballon passant au milieu du mur parisien © RMC Sport