Ligue des champions: tous les qualifiés pour les huitièmes après les matchs de mardi

Certains tickets pour les huitièmes de finales de la Ligue des champions et les barrages de Ligue Europa restaient à attribuer ce mardi soir. Les clubs de Madrid, l'Atlético et le Real, sont les grands gagnants du jour.

Les Madrilènes, gagnants de la soirée

Il valait mieux être un club de Madrid, ce mardi soir, pour sortir vainqueur d’affrontements très serrés. Dans le groupe B, il ne restait plus qu’une seule place à prendre pour les huitièmes de finale, mais trois candidats avec le FC Porto, l’Atlético de Madrid et l’AC Milan. Et ce sont les Colchoneros, dans un match très tendu marqué par une expulsion de chaque côté, qui l’ont emporté à Porto (3-1) pour s’emparer de la deuxième place du groupe, en profitant du faux pas de l'AC Milan contre Liverpool (défaite 2-1). Le Real Madrid, de son côté, s’est imposé 2-0 à domicile contre l’Inter Milan pour assurer sa première place, menacée par les Nerazzuri.

Cinq clubs n’avaient plus rien à jouer

L’Ajax Amsterdam, Liverpool et Manchester City étaient tous assurés de terminer à la première place de leurs groupes, mais ils ont connu des fortunes diverses. Les Néerlandais, en s’imposant 4-2 contre le Sporting, ont soigné leurs statistiques et terminé cette phase de poules avec six victoires en six matchs. Liverpool l’a emporté aussi contre l’AC Milan (1-2), mais Manchester City s’est incliné contre Leipzig (2-1). Le Paris Saint-Germain, vainqueur 4-1 contre Bruges, et le Sporting, ne jouaient plus rien eux non plus puisqu’ils étaient sûrs de se qualifier mais ne pouvaient plus aller chercher la première place.

Ils vont être reversés en Europa League

Le FC Porto a loupé la qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions mais n’a pas tout perdu non plus puisque les Portugais rejoignent les barrages de la Ligue Europa. Dans ce groupe B très serré, c’est l’AC Milan qui termine dernier et repart la queue entre les jambes. Les Allemands de Leipzig, après leur victoire contre Manchester City, rejoignent eux aussi la deuxième coupe d’Europe, avec Dortmund et le Sheriff Tiraspol, pour qui c'était déjà joué.

Ils joueront leur qualification mercredi soir

Le LOSC, provisoirement premier de son groupe, jouera sa qualification à Wolfsburg, mercredi, dans un groupe où toutes les équipes peuvent encore rejoindre les huitièmes de finale (Salzbourg et Séville s’affronteront dans le même temps). Le FC Barcelone, qui se déplacera à Munich, est sous la pression du Benfica, qui peut aller chercher la deuxième place du groupe. Pareil pour Villarreal, qui accueille l’Atalanta, un point derrière au classement. Enfin, Chelsea et la Juventus, pour le moment à égalité de points, s’affronteront à distance pour la première place de leur groupe.

Les équipes déjà qualifiées

Premiers de leur groupe: Manchester City, Liverpool, Ajax Amsterdam, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United

Deuxièmes de leur groupe: Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Sporting, Inter Milan

Reversés en Europa League: Leipzig, Porto, Dortmund, Sheriff Tiraspol