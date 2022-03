Ligue des champions: tous les qualifiés pour les quarts, nette domination anglaise et espagnole

Après les qualifications de Chelsea et de Villarreal ce mercredi soir, on connaît tous les clubs qui seront au rendez-vous des quarts de finale de Ligue des champions. Avec trois représentants chacun, l’Espagne et l’Angleterre sont extrêmement bien représentées.

Les 8es de finale de Ligue des champions ont rendu leur verdict. Chelsea et Villarreal, respectivement tombeurs de Lille et de la Juventus Turin, ont décroché les deux derniers billets disponibles pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

>> Revivez Lille-Chelsea 1-2

L’Angleterre (Liverpool, Manchester City, Chelsea) et l’Espagne (Real Madrid, Atlético de Madrid et Villarreal) placent chacune trois clubs dans le top 8 européen. Le Bayern Munich, déjà dernier représentant de Bundesliga en 8es, continue de son côté à porter haut les couleurs de l’Allemagne, tandis que le Benfica Lisbonne est le seul rescapé portugais après l’élimination du Sporting contre City.

Aucun club français et italien

Après les passages à la trappe du PSG et Lille, il n’y a donc plus aucun représentant français. Même sentence pour l’Italie, qui voit ses deux clubs, l’Inter Milan et la Juventus Turin, prendre la porte. A noter que trois anciens coachs parisiens sont présents en quarts: Thomas Tuchel (Chelsea), Unai Emery (Villarreal) et Carlo Ancelotti (Real Madrid).

Le tirage au sort aura lieu ce vendredi 18 mars à partir de 12h. Il sera à suivre en direct et en intégralité sur RMC Sport 1 et en direct commenté sur RMC Sport.

Les huit clubs qualifiés en quart de finale de Ligue des champions:

Liverpool (ANG)

Manchester City (ANG)

Chelsea (ANG)

Atlético de Madrid (ESP)

Real Madrid (ESP)

Villarreal (ESP)

Bayern Munich (ALL)

Benfica Lisbonne (POR)