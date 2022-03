Ligue des champions: pas d'exploit pour un Losc généreux, éliminé par Chelsea

Battu 2-1 mercredi soir par Chelsea dans son huitième de finale retour, le Losc est éliminé de la Ligue des champions. L'équipe lilloise a mené grâce à un penalty de Burak Yilmaz, mais les Blues ont renversé la vapeur avec Christian Pulisic et César Azpilicueta.

Les Lillois ont été vaillants. Ils ont même mené, et ont été à un but d'une éventuelle prolongation. Mais le match n'est jamais devenu "irrationnel", au grand dam de Jocelyn Gourvennec. Devant son public à Pierre-Mauroy, mercredi soir, le Losc a finalement perdu 2-1 son huitième de finale retour de Ligue des champions face au tenant du titre et champion du monde Chelsea. Déjà battu 2-0 à l'aller en terre londonienne, le champion de France quitte la scène européenne. Le Paris Saint-Germain ayant été sorti la semaine passée, les quarts de finale se disputeront donc sans représentant de la Ligue 1.

Jocelyn Gourvennec avait prévenu sur RMC Sport 1 avant le coup d'envoi: "On va travailler pour faire un match fort". Cela s'est vérifié, avec une entame lilloise effectivement très enthousiaste, pendant que les Blues semblaient peu enclins à appuyer sur la pédale.

"Il faudra qu'on arrive à mettre un grain de folie dans ce match. Un grain de folie pour que le match bascule pour nous", avait aussi dit l'entraîneur lillois, s'attendant manifestement à ce que l'adversaire cherche à maintenir un rythme tranquille. Il avait sans doute vu juste. En semant la pagaille dans la surface anglaise sur un coup franc, les Dogues ont su obtenir un penalty sur une faute de main de Jorginho. Burak Yilmaz, titulaire en dépit de ses récentes performances décevantes, n'a pas tremblé pour ouvrir le score et donner de l'espoir aux Dogues (38e, 1-0).

Le poteau prive le Losc d'un deuxième but

Entre ce but et la sortie sur blessure d'Andreas Christensen quelques minutes plus tôt, les hommes de Thomas Tuchel auraient pu se mettre à douter. Pas du tout. Sans attendre bien longtemps, ils ont refroidi les supporters lillois sans attendre la seconde période, avec cette égalisation de Christian Pulisic sur le deuxième tir anglais du match (45e+3).

Les Lillois n'ont pas pour autant baissé les bras. Après une occasion de Burak Yilmaz (51e), Xeka a failli redonner l'avantage aux siens avec une tête repoussée par le poteau (62e). Mais peu après, Chelsea a rappuyé sur la pédale pour sanctionner et se mettre à l'abri avec ce deuxième but signé du capitaine César Azpilicueta (71e). "On a montré du caractère", s'est réjoui Thomas Tuchel sur RMC Sport après le match.

En pleine incertitude compte tenu des sanctions britanniques et européennes contre son propriétaire russe Roman Abramovich, Chelsea s'offre enfin une actualité positive, en restant encore dans la course pour défendre son titre. Pour le Losc, la saison est loin d'être terminée. Il reste encore dix matchs de Ligue 1 à disputer pour tenter d'aller au-delà de la 6e place actuelle, afin de retourner en coupe d'Europe.