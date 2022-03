Ligue des champions: "Le foot est toujours la priorité pour Chelsea", encense Tuchel, un tacle au PSG ?

À l’issue de la qualification de Chelsea sur la pelouse de Lille (2-1) en 8e de finale de Ligue des champions ce mercredi soir, Thomas Tuchel a expliqué comment les Blues réussissent à surmonter l’incertitude qui plane sur le club à cause de la situation de Roman Abramovich. L’ancien coach du PSG n’a pas manqué l’occasion d’insister sur le calme qui règne au sein du club anglais. Une probable référence à son expérience parisienne.



De nombreux observateurs ont vu dans la réponse de Thomas Tuchel un tacle adressé au PSG. Il est impossible de savoir si le coach allemand avait réellement envie de faire passer ce message au micro de RMC Sport à l'issue de la qualification de Chelsea en quart de finale de Ligue des champions sur la pelouse de Lille (2-1), mais toujours est-il que l’ancien entraîneur parisien (2018-2020) a bien insisté sur l’importance de la culture club chez les Blues.

"On est concentrés car on a créé une atmosphère ensemble au cours de la dernière année, on a essayé de créer une atmosphère spéciale. Le club est très calme en interne, très professionnel, a détaillé le coach allemand au sujet de la manière dont le club réagit à la situation de Roman Abramovich et aux difficultés qui en découlent pour les Blues. Le foot est toujours la priorité pour Chelsea, on reste concentrés. Les circonstances sont un peu difficiles mais on reste concentrés, je suis très fier de mes joueurs."

"La priorité, c'est ce qu'on doit faire pour gagner les prochains matchs, aucune autre chose"

"Pour Chelsea, la priorité c'est le sport, ce qu'on doit faire pour gagner les prochains matchs, aucune autre chose, a martelé Tuchel, histoire de bien s’assurer que son message était passé. Chelsea est un club très calme, avec la mentalité de toujours tout donner pour repousser nos limites. On essaye de créer une atmosphère où tout le monde est respectueux et fiable. Les joueurs montrent qu'ils sont capables de surmonter des circonstances compliquées."

Fin décembre 2020, quelques jours seulement avant son limogeage du PSG, Tuchel s’était confié à la chaîne allemande Sport 1 sur les difficultés à entraîner le club de la capitale. "Suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politique, un ministre des Sports ?, s’était-il interrogé. J’aime juste le football. Et dans un club comme ça, ce n’est pas que du football."