Ligue des champions: vers un retour du public au stade pour la finale

Selon le Daily Mail, les discussions entre l’UEFA et le gouvernement turc en vue d’un retour du public pour la finale de la Ligue des champions le 29 mai au stade olympique Atatürk d’Istanbul sont en bonne voie.

Et si l’horizon s’éclaircissait pour les supporters? Alors que la majorité des stades européens sont vides à cause de la crise du Covid-19, que des matchs de Ligue des champions sont même délocalisés en raison des restrictions liées au variant britannique, la finale de la compétition reine, qui doit se dérouler le 29 mai à Istanbul au stade olympique Atatürk, pourrait voir le retour tant attendu du public. D’après les informations du Daily Mail, l’UEFA discute actuellement de cette hypothèse avec le gouvernement turc. Et ces discussions avancent dans le bon sens. Selon le média britannique, l’enceinte d’Istanbul pourrait être remplie à hauteur de 30 ou 50% de sa capacité (75.415), soit une affluence entre 22.500 et 37.500 spectateurs.

Le stade olympique Atatürk © AFP

Un public 100% turc ?

Il y a en revanche peu de chance que les billets soient attribués aux fans des deux clubs finalistes même si l'hypothèse n'est pas encore totalement exclue. Si les places ne sont disponibles que pour le public turc, la jauge pourrait être de 50%.

Comme l’année dernière, l’UEFA qui craint des pertes de recettes importantes, n’a pas exclu de déplacer la finale dans une autre ville. Pour rappel, la finale de l’édition 2019-2020 devait déjà se disputer au stade olympique Atatürk. La pandémie de Covid-19 avait contraint les dirigeant de l’UEFA à organiser un Final 8 à Lisbonne au mois d’août. Le Bayern Munich s’était imposé en finale face au Paris Saint-Germain.