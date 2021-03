Ligue Europa: le Slavia porte plainte contre un joueur des Rangers... qui l'accuse de racisme

Au lendemain de la fin de match houleuse entre les Rangers et le Slavia Prague en Ligue Europa, l'UEFA a ouvert une enquête concernant les soupçons de racisme autour d'un joueur du club tchèque. Le Slavia a par ailleurs déposé plainte.

L'UEFA a ouvert une enquête sur une accusation d'injure raciste suivie d'une altercation jeudi soir en Ligue Europa, lors de l'élimination en huitième de finale des Glasgow Rangers par le Slavia Prague (0-2, 1-1 à l'aller). Le club tchèque a de son côté déposé plainte ce vendredi.

Déjà houleuse et marquée par deux expulsions côté écossais, la rencontre a dégénéré à quelques minutes de la fin lorsque Glen Kamara, milieu finlandais des Rangers, a accusé le défenseur tchèque Ondrej Kudela de lui avoir glissé une insulte raciste à l'oreille.

"Le Slavia Prague a déposé une plainte pénale pour l'agression physique de son joueur"

Le Slavia Prague a nié tout propos discriminatoire et affirme de son côté que Kamara a agressé Kudela dans le tunnel après le coup de sifflet final. "Le Slavia Prague a déposé une plainte pénale auprès de la police écossaise par l'intermédiaire de l'ambassade de la République tchèque en Grande-Bretagne pour l'agression physique de son joueur Ondrej Kudela", a indiqué le club tchèque dans un communiqué.

"L'attaque contre Ondrej Kudela a été planifiée et réfléchie, y compris le fait de couvrir délibérément les caméras sur le lieu de l'incident. L'attaque brutale et violente a été menée avec une intensité maximale dans le but de blesser et de causer des dommages physiques", assure le Slavia.

"L'UEFA a eu connaissance d'un incident survenu dans le tunnel après la fin du match, et qui implique plusieurs joueurs des deux équipes", a expliqué de son côté, plus tôt vendredi, l'instance européenne dans un communiqué. "Nous attendons de recevoir les rapports détaillés des officiels présents lors de la rencontre avant de commenter davantage", ajoute l'organisation.

L'entraîneur des Rangers Steven Gerrard a publiquement soutenu son joueur, affirmant que "d'autres joueurs autour de lui" avaient entendu les propos de Kudela et exhortant l'UEFA à ne pas balayer l'incident "sous le tapis".

Un match ultra tendu

Mais le Slavia Prague assure que son défenseur a certes injurié Glen Kamara après une "faute brutale", mais sans propos raciste, avant d'être "agressé par Kamara et frappé à coups de poing à la tête", sous le regard de Steven Gerrard. Plus largement, l'équipe tchèque accuse les Glasgow Rangers, nouveaux champions d'Écosse, de "jeu d'une malveillance sans précédent".

L'attaquant anglais de Glasgow Kemar Roofe a été expulsé pour un coup de pied si haut qu'il a écrasé ses crampons sur le visage du portier du Slavia Ondrej Kolar, sorti sur une civière avec de larges entailles au front et sous l'oeil gauche." De nombreux tacles brutaux ont causé des blessures à nos joueurs. Le gardien Ondrej Kolar a été conduit à l'hôpital et a 10 points de suture sur le visage", a affirmé le Slavia. Le défenseur des Rangers Leon Balogun est lui aussi sorti prématurément du terrain après avoir reçu deux cartons jaunes.