Lille-Chelsea: "Que personne n'y croie, ça ne me touche pas", lâche David

Jonathan David n'est pas gêné par le scepticisme ambiant avant le huitième de finale retour du Losc contre Chelsea, mercredi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). L'attaquant lillois, interrogé par L'Équipe, se montre déterminé pour renverser la vapeur (défaite 2-0 à l'aller).

Mission impossible ou pas, peu importe pour Jonathan David. Avant le huitième de finale retour de Ligue des champions du Losc contre Chelsea (mercredi 21h sur RMC Sport 1), l'attaquant lillois dit ne pas être perturbé par le fait que la qualification nordiste ne suscite que peu d'espoir en raison de la défaite 2-0 à l'aller.

"Personnellement, que personne n'y croie, ça ne me touche pas vraiment. Le plus important, c'est que moi j'y crois. Et que tous mes coéquipiers aussi. Parce que c'est à nous de faire ce travail", a-t-il déclaré dans une interview à L'Équipe diffusée à vingt-quatre heures du match.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

"Un attaquant a aussi besoin d'être servi"

Cet entretien a aussi été l'occasion pour le Canadien de faire le point sur ses performances (13 buts en Ligue 1 cette saison, 3 en Ligue des champions). Lorsqu'il lui a été demandé s'il se sentait isolé à la pointe de l'attaque lilloise, la réponse a été franche: "Parfois, oui. Sur les derniers matchs, notamment".

"J'en souffre un peu quand même. J'ai moins d'occasions pour marquer", a-t-il ajouté. Avant de faire comprendre que ses difficultés ne sont pas de son seul fait: "L'entraîneur me de demande de multiplier les courses en profondeur, de jouer sur la dernière ligne. Je n'en fais pas dix par période. Mais je dois pouvoir élargir ma palette, m'améliorer et me mettre ça en tête. Un attaquant a aussi besoin d'être servi. Il ne peut pas tout faire tout seul. On a un peu des problèmes sur la dernière passe. En début de saison, on avait plus d'opportunités. On peut retrouver ces bonnes sensations."