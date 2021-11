Lille-Salzbourg, les compos: Weah et Sanches titulaires

Le Losc de Jocelyn Gourvennec peut faire un grand pas vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions, en cas de victoire ce mardi soir (21h00) contre le Red Bull Salzbourg. Le coach lillois a dû élaborer son onze de départ sans Benjamin André et Jonathan Ikoné, suspendus.

L'exploit sur la pelouse de Séville (2-1), le 2 novembre, a redonné vie au fol espoir de Lille (5 pts), dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Même s'il n'existe aucun scénario de qualification dès ce mardi (coup d'envoi 21h00), les Dogues peuvent se rendre les calculs simples, en battant le Red Bull Salzbourg, leader du groupe G.

Mais les hommes de Jocelyn Gourvennec n'ont toujours pas marqué à domicile cette saison en C1 (deux 0-0), un défaut qu'il leur faudra corriger pour espérer aller plus loin. Même en cas de défaite, les Lillois garderont une chance de se qualifier lors de la dernière journée, où ils iront à Wolfsburg (5 pts).

Sans Benjamin André, ni Jonathan Ikoné, suspendus, le Losc démarre avec Renato Sanches dans l'axe pour remplacer le premier cité, et Timothy Weah à droite pour le second. En attaque, Burak Yilmaz et Jonathan David sont associés. Bamba, Xeka et Yilmaz seront suspendus au prochain avertissement.

Du côté de Salzbourg, le coach Matthias Jaissle a dû composer avec les absences de Bryan Okoh (genou), Kamil Piątkowski (cheville) et Zlatko Junuzović (talon). Noah Okafor, qui était incertain, a aussi dû déclarer forfait. Il ne figure pas sur la feuille de match.

Les compos du match:

Losc: Grbic - Çelik, Fonte, Djalo, Reinildo - Weah, Sanches, Xeka, Bamba - David, Yilmaz.

Red Bull Salzbourg: Köhn - Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer - Sucic, Camara, Seiwald - Aaronson - Sesko, Adeyemi.