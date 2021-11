Lille-Salzbourg: comment le Losc peut faire un grand pas vers les 8es

Le Losc reçoit Salzbourg, ce mardi, lors de l’avant-dernière journée de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Même s’il l’emporte, le club nordiste ne peut pas encore valider sa place en 8es de finale. Mais il peut déjà s’assurer de prolonger son aventure européenne.

Un air de grand soir au stade Pierre-Mauroy. Lille s’apprête à accueillir Salzbourg, ce mardi, lors de l’avant-dernière journée de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Un match crucial dans la course aux 8es de finale. Quoi qu’il arrive, les joueurs de Jocelyn Gourvennec, actuellement deuxièmes du groupe G, ne valideront pas leur qualification au coup de sifflet final. Mais ils peuvent faire un grand pas vers le tour suivant, en cas de victoire.

Ils peuvent aussi sécuriser leur avenir européen, en s’assurant a minima d’être reversés en Ligue Europa. Pour mieux évaluer leur résultat face aux Autrichiens (en tête de la poule), il faudra garder un œil sur du match entre Séville et Wolfsbourg. Sachant que les quatre équipes peuvent encore se qualifier ou être éliminées. De quoi s’attendre à un spectacle intense dans le Nord. Avec de nombreux scénarios possibles…

Lille se rapproche des 8es de finale si…

Pour entrouvrir les portes du tour suivant, le Losc doit l’emporter contre Salzbourg. Ce serait le scénario idéal. Un succès contre les partenaires de Karim Adeyemi leur offrirait la tête du groupe à une journée de la fin. Ils auraient alors leur destin en main à l’heure de se déplacer à Wolfsbourg le 8 décembre. Une victoire à la Volkswagen Arena les enverrait directement en 8es. Un nul, voire une défaite, pourraient même suffire en fonction du résultat et de l’issue de l’autre match entre Salzbourg et Séville.

Lille assuré d’être au moins en Ligue Europa si…

Là, c’est plus clair. Si les Lillois s’imposent contre Salzbourg, ils seront assurés de terminer au moins troisièmes de leur groupe et d’être reversés en Ligue Europa. De quoi prolonger leur aventure européenne, quoi qu’il se passe. Un nul peut également suffire à condition que Wolfsbourg l’emporte à Séville dans le même temps.

Lille voit s’éloigner les 8es…

Un revers contre Salzbourg compliquerait sérieusement les affaires du Losc dans la course aux 8es de finale. En s’imposant à Pierre-Mauroy, les Autrichiens valideraient leur qualification. Il resterait alors une place à prendre, entre Lille, Wolfsbourg et Séville. Sachant que les Allemands ou les Espagnols seront forcément devant au classement à l'aube de la dernière journée. De quoi hypothéquer les chances des Dogues, même si tout ne serait pas perdu pour autant. Pour atteindre les 8es, il faudrait décrocher un bon résultat à Wolfsbourg (victoire ou nul en marquant) et espérer un faux-pas de Séville à Salzbourg, qui serait déjà qualifié. Dans cette lutte à trois, il faudrait a minima sécuriser la place en Ligue Europa. Le risque serait de tout perdre dans le money time.

Le plus scénario du soir serait une défaite face à Salzbourg conjuguée à une victoire de Séville contre Wolfsburg. Lille ne pourrait alors plus reprendre les Autrichiens et aborderaitla dernière journée avec un point de retard sur les Andalous qui affronteront un Salzbourg déjà qualifié. Le Losc n'aurait alors plus son destin entre les mains pour la qualification en 8e de finale.