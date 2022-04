Liverpool: encore décisif face à Benfica, Ibrahima Konaté monte en puissance chez les Reds

Ibrahima Konaté a été l’un des grands artisans de la qualification de Liverpool face à Benfica, en quart de finale de la Ligue des champions. Buteur à l’aller et au retour, le défenseur français de 22 ans a marqué des points dans l’esprit de Jürgen Klopp, qui l’utilise peu en Premier League depuis son arrivée l’été dernier.

Deux coups de tête identiques. Ou presque. Ibrahima Konaté s’est fait remarquer lors de la double confrontation entre Liverpool et Benfica, en quart de finale de la Ligue des champions. Le défenseur français a ouvert le score sur corner à l’aller au Portugal (1-3), puis au retour à Anfield (3-3). Après un gros quart d’heure de jeu à chaque fois. De quoi mettre les Reds sur les rails d’une qualification en demi-finale. De quoi surtout marquer des points importants aux yeux de Jürgen Klopp, qui en a fait un de ses hommes forts en Ligue des champions. A défaut de lui offrir du temps de jeu en Premier League, où Virgil van Dijk et Joël Matip forment le plus souvent la charnière centrale.

Konaté a disputé cinq des six dernières rencontres de Liverpool en C1 (dans leur intégralité). Mais il n’a joué qu’un seul des onze derniers matchs de championnat (une victoire 1-0 contre West Ham au début du mois). Le roc de 22 ans n’est d’ailleurs apparu qu’à huit reprises sur les gazons anglais cette saison (toujours comme titulaire), en ne participant jamais à plus de deux matchs d’affilée. Il s’est rattrapé dans les coupes nationales, où il a souvent été mis à contribution. Mais jusqu’à présent, il s’est surtout signalé sur la scène européenne.

"Il défend en avançant"

Le colosse d’1,94m, recruté l’été dernier à Leipzig (40 millions d’euros), a notamment sorti une grosse performance à San Siro lors de la victoire contre l’Inter, mi-février (0-2). Aligné aux côtés de Van Dijk, le natif de Paris avait impressionné l’assistance en Lombardie. Chroniqueur pour BT Sport, l’ancien défenseur anglais Rio Ferdinand a salué son "match immense". Johan Djourou, notre consultant RMC Sport, est également sous le charme. "C’est un joueur que j’apprécie vraiment, c'est un défenseur qui veut défendre en avançant. Il est propre, va vite vers l’avant, il est complet", observe l’ex-international suisse, passé par Arsenal.

Lors de la phase de poules, Konaté avait déjà marqué les esprits en muselant Zlatan Ibrahimovic lors de la victoire des Reds face à l’AC Milan. Toujours à San Siro (1-2). Malgré ses coups d’éclat, Klopp en attend plus de son joueur formé à Sochaux. Sur le plan de la fiabilité notamment. "Il a toutes les qualités pour être un bon défenseur central, a confié le coach allemand il y a deux semaines. Mais c’est toujours le cas avec les jeunes joueurs, spécialement quand vous avez ces compétences, parfois le niveau de concentration baisse un peu, ici et là. Donc oui, il peut faire beaucoup mieux. Mais il est déjà vraiment bon, alors ça aide."

"J’ai une grosse marge de progression"

Konaté, qui a grandi dans le quartier de la Roquette, à l’est de la capitale, est lui-même conscient de ses possibilités. "Je sens que je progresse au quotidien, expliquait-il en février, après le succès à l’Inter. Je sais que j’ai une grosse marge de progression. Quand je vois que je fais de telles performances, ça me fait plaisir, mais dès qu’un match est passé, j’ai déjà oublié. Je pense au prochain match, ce qui me permet de vouloir progresser encore plus."

Sous contrat jusqu’en 2026, celui qui a récupéré le n°5 de Georgino Wijnaldum (parti au PSG) semble bien parti pour s’installer sur les bords de la Mersey. D’autant qu’un calendrier de folie attend les Reds dans les semaines à venir, avec une demi-finale de Coupe d’Angleterre samedi à Manchester City (16h30), la réception du grand rival Manchester United mardi prochain (21h), le derby contre Everton le 24 avril (17h30) et la double confrontation avec Villarreal en demi-finale de la Ligue des champions (27 avril à Anfield, 3 mai en Espagne).

Une forte concurrence chez les Bleus

Un enchaînement dantesque qui peut permettre à Konaté de monter encore en puissance. Au point de convaincre Didier Deschamps? L’international Espoirs, d'origine malienne, ne compte encore aucune sélection avec les Bleus. A sept mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar, il semble pour l’instant barré par Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Lucas Hernandez ou William Saliba, appelé pour la première fois lors du dernier rassemblement. Sans oublier Kurt Zouma. Mais s’il continue à briller avec Liverpool, les portes de Clairefontaine finiront peut-être par s’ouvrir, malgré la forte concurrence.