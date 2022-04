Ligue des champions: bagarres entre supporters de Chelsea et Manchester City à Madrid

Des fans de Chelsea et de Manchester City se sont affrontés dans les rues de Madrid où les deux clubs jouaient mardi et mercredi en quarts de finale retour de la Ligue des champions.

Les quarts de finale retour de la Ligue des champions ont mis Madrid en alerte. Mais le dispositif de sécurité renforcé n’a pas empêché des affrontements entre supporters de Chelsea et de Manchester City. Les deux clubs y évoluaient cette semaine: Chelsea affrontait le Real Madrid (victoire 2-3, a.p.) mardi avant la rencontre de Manchester City contre l’Atlético (0-0, qualification des Anglais) le lendemain.

Au total, 8.000 fans anglais avaient fait le déplacement dans la capitale espagnole, où plusieurs d’entre eux ont décidé d’en découdre. Des heurts ont notamment éclaté sur la Plaza Mayor avec des jets de verres et de projectiles entre les deux camps, séparés par des policiers à coups de matraque. L’endroit avait été ciblé comme une "zone chaude" pouvant donner lieu à des rassemblements hostiles.

Les fans des Cityzens attendus à Madrid pour la demi-finale

Les services d’ordres espagnols étaient déjà en alerte au tour précédent lors de visite de l’autre club de Manchester, United, pour y affronter l’Atlético de Madrid. Ils le seront de nouveau dans quelques semaines puisque Manchester City reviendra à Madrid pour les demi-finales. Les hommes de Pep Guardiola affronteront le Real Madrid au tour suivant.

Le match aller est programmé à l’Etihad Stadium le 26 avril (21h) alors que le retour aura lieu le mercredi 4 mai à Bernabeu (21h). "Si on joue comme en deuxième période, on n'aura pas la moindre chance, a prévenu Pep Guardiola, manager de Manchester City, mercredi. Si on joue comme on l'a fait en première période, on pourra rivaliser. Mais on va affronter les rois de cette compétition, donc quoi qu'il en soit, on va souffrir."