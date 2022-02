Liverpool: Klopp inquiet pour Jota, sorti sur blessure contre l'Inter

Liverpool a pris une sérieuse option sur la qualification en s'imposant sur la pelouse de l'Inter, mercredi, en huitième de finale aller de la Ligue de champions (0-2). Mais les Reds ont aussi perdu Diogo Jota, touché à la cheville.

La qualification n'est pas encore dans la poche. Surtout avec la suppression de la règle du but à l'extérieur. Mais l'affaire est quand même très bien embarquée pour Liverpool. Les Reds se sont imposés sur la pelouse de l'Inter, mercredi, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (0-2). Un succès acquis grâce à des buts de Roberto Firmino et Mohamed Salah. Il faudra maintenant finir le job lors du match retour prévu le 8 mars à Anfield.

Seule ombre au tableau, la sortie prématurée de Diogo Jota. L'attaquant portugais a été remplacé dès la mi-temps en raison d'un problème à la cheville. De quoi inquiéter Jürgen Klopp, qui a donné de ses nouvelles après la rencontre. "Je suis content de tout sauf de la sortie de Diogo, a déclaré le coach allemand. Sa cheville était enflée à la pause donc nous avons dû changer."

"Sa cheville était tordue et gonflée"

Relancé sur l'état de la cheville de son buteur de 25 ans, Klopp s'est montré plus précis. Et pas vraiment rassurant: "Elle était tordue et gonflée. Ce n'est pas bon signe. Il faut voir. Nous ferons des examens dès que possible, nous avons besoin d'une évaluation plus approfondie."

Si Jota devait observer une période d'absence, ce serait un coup dur pour Liverpool. Depuis le début de saison, l'ancien joueur de Wolverhampton a inscrit 17 buts et délivré 3 passes décisives en 32 apparitions (toutes compétitions confondues). Il occupe d'ailleurs la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de Premier League (12), derrière Mohamed Salah (16).