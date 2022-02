Inter-Liverpool: la grosse performance de Konaté, invaincu avec les Reds

Associé à Virgil van Dijk, le Français Ibrahim Konaté a réussi un très bon match contre l'Inter (0-2), en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Une prestation saluée par nos consultants après la rencontre, sur RMC Sport 1.

C’était un pari de Jürgen Klopp, le coach des Reds de Liverpool, et il s’est avéré payant ce mercredi, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Aligné en défense centrale au côté de Virgil van Dijk, le Français Ibrahima Konaté, 22 ans, a réalisé un match plein contre l’Inter (2-0) avec quatre interceptions à son actif, et 5 duels gagnés sur 7 dans cette rencontre.

>> Ligue des champions: revivez Inter-Liverpool (0-2)

"Quand on joue au côté de Van Dijk on prend deux classes supérieures, a estimé Eric Di Meco, qui commentait la rencontre pour RMC Sport 1. Il a coupé des trajectoire importantes à des moments chauds quand l’Inter poussait fort, il a fait le job."

Konaté: "Le match est passé, j'ai déjà oublié"

Invaincu en quinze matches avec Liverpool, Konaté a impressionné notre consultant Johan Djourou, tombé sous le charme de ce joueur dont il apprécie les initiatives balle au pied: "C’est un joueur que j’apprécie vraiment, c'est un défenseur qui veut défendre en avançant. Il est propre, va vite vers l’avant, il est complet."

>> Abonnez-vous aux offres de RMC Sport et suivez en direct la Ligue des champions

Solide pour surveiller et éteindre le géant Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) en décembre dernier, toujours en Ligue des champions, Ibrahima Konaté a réalisé un nouveau match plein dans la plus prestigieuse compétition européenne. Une performance aboutie qui devrait logiquement en appeler d’autres à l’avenir. D'autant plus que Konaté a franchi les paliers à une vitesse folle en Angleterre jusqu’à s’installer dans le onze de Liverpool.

"Je sens que je progresse au quotidien, savoure le Français. Je sais que j’ai une grosse marge de progression. Quand je vois que je fais de telles performances, ça me fait plaisir, mais le match est passé, j’ai déjà oublié. Je pense au prochain match, ce qui me permet de vouloir progresser encore plus." Fort et humble.