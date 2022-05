Liverpool-Real: Camila Cabello tacle les supporters qui ont chanté les hymnes des clubs pendant son show

Chanteuse chargée d'animer la cérémonie d'ouverture de la finale de la Ligue des champions samedi soir au Stade de France, Camila Cabello s'est agacé sur son compte Twitter du peu d'attention porté à son show par les supporters du Real Madrid et de Liverpool. Un tweet depuis supprimé.

Invitée pour animer la cérémonie d'ouverture de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid samedi au Stade de France, Camila Cabello n'a elle non plus guère apprécié la façon dont elle a été reçue. La chanteuse cubano-américaine a elle aussi vu son show être décalé avec le coup d'envoi de la rencontre, avant qu'elle ne soit sifflée par une partie des supporters.

"Des gens étaient en train de chanter les hymnes de leurs clubs"

Sur ses réseaux sociaux, Camila Cabello s'est emporté contre les comportements des fans, dont certains ayant réussi à entrer attendaient le coup d'envoi de la rencontre depuis 30 minutes. "On jouait notre concert et je ne peux pas croire que des gens étaient en train de chanter les hymnes de leurs clubs si fort pendant que l'on performait sur scène", enrage la chanteuse via son compte Twitter. "Mon équipe et moi avons bosser si fort pendant tellement longtemps pour mettre une bonne ambiance et donner un bon show", poursuit-elle avant de supprimer presque instantanemment son tweet.

Avant la rencontre, des dizaines de supporters de Liverpool étaient bloqués aux portes du stade, ce qui a contraint l'organisation à retarder le coup d'envoi de la rencontre. Alors que tous les spectateurs madrilènes semblaient être entrés sans encombre, ceux des Reds entraient au compte goutte, certains les yeux rouges de gaz lacrymogène. Et c'est dans ce contexte que Camila Cabello est apparue au milieu de la pelouse du Stade de France pour véritablement lancer la finale, malgré les incidents qui se déroulaient à l'extérieur.

"Nous voulons voir du football mais nous regardons quelqu’un chanter"

En tribunes, les supporters s'étaient effectivement casser la voix pour tenter de masquer la cérémonie d'ouverture, à tel point que l'on entendait "You'll never walk alone" pendant que la chanteuse démarrait son hit "Havana". Sur les diffusions télé, le son du show se melait aux contre-chants des fans des deux clans.

L'ancien attaquant de l'AC Milan a d'ailleurs vivement taclé le choix de l'UEFA de faire cette cérémonie d'ouverture : "Nous voulons voir du football mais nous regardons quelqu’un chanter avec des danseurs. L’UEFA et la FIFA essaient de gagner de l’argent avec un match de football. Gardez ces trucs loin de nous, nous voulons regarder un match de football."