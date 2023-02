Liverpool-Real: Darmanin et Oudéa-Castéra traités de "menteurs" sur une banderole, après le chaos au Stade de France

Lors du match Liverpool-Real Madrid en Ligue des champions, les supporters anglais ont traité de "menteurs" les ministres Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra, en raison de leurs déclarations tenues après les incidents de la finale 2022 de la compétition au Stade de France.

Neuf mois après les graves incidents au Stade de France (Saint-Denis), les supporters de Liverpool ont profité de leurs retrouvailles avec le Real Madrid pour s'en prendre au gouvernement français. Lors de la première période du huitième de finale aller de Ligue des champions à Anfield, mardi soir, les fans anglais ont déployé une banderole affichant les visages du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, grimés avec un nez de Pinocchio. Et avec un mot pour les qualifier: "Menteurs".

Dans le même temps, une autre banderole appelait à la démission d'Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, et de Martin Kallen, directeur exécutif de l'instance du football européen.

Les supporters de Liverpool en colère contre Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra, à Liverpool le 21 février 2023 © Icon Sport

Oudéa-Castéra assure que la France a "tiré toutes les leçons"

Après les violences du 28 mai, les deux ministres avaient accusé les supporters anglais d'avoir une part de responsabilité dans ces heurts qui avaient retardé le coup d'envoi de la rencontre. Mais un rapport indépendant livré ce mois-ci à l'UEFA dédouane complètement les supporters, comme cela avait déjà suggéré dans le rapport gouvernemental français remis peu après la finale à Matignon.

Au cours de l'été, Amélie Oudéa-Castéra avait finalement présenté des excuses aux supporters de Liverpool. Et dimanche dernier, après la publication du rapport indépendant pour l'UEFA, la ministre a assuré que la France avait "tiré toutes les leçons" de ces incidents en vue de la Coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux olympiques de Paris 2024: "On a démontré qu'on était au travail pour tirer absolument toutes les leçons de tout ça, sur la gestion des flux, sur le déploiement des forces de sécurité, la mobilisation des agences de sécurité privées, les plans de prévention de la délinquance. On est très au travail avec Gérald Darmanin sur tous ces enjeux. (...) On livrera de grands évènements sportifs internationaux".