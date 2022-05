Liverpool-Real: Klopp très rassurant pour Alcantara après sa blessure le week-end dernier

Sorti à la mi-temps du match de la 38e et dernière journée de Premier League entre Liverpool et Wolverhampton, Thiago Alcantara devrait pouvoir tenir sa place en finale de la Ligue des champions samedi. Jürgen Klopp s'est montré rassurant quant à l'état de santé de son milieu espagnol, même si celui-ci ne s'est pas entraîné mercredi.

Les Reds vont pouvoir souffler. Selon toute vraisemblance, Liverpool va pouvoir compter sur Fabinho et Thiago Alcantara pour la finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, samedi 28 mai au stade de France. Le premier cité, absent depuis le 10 mai et sa blessure musculaire contre Aston Villa en Premier League, s'entraîne normalement et devrait pouvoir jouer.

Le second est sorti sur blessure dimanche, lors de la 38e et dernière journée de Premier League face à Wolverhampton (3-1). Alors que les Reds luttaient pour aller chercher la victoire et le titre d'Angleterre, Thiago avait dû céder sa place à la mi-temps à James Milner, après s'être blessé. Jürgen Klopp, présent en conférence de presse mercredi, s'est montré rassurant sur l'état de santé de son milieu à trois jours de la finale.

Thiago devrait s'entraîner normalement demain

"Il y a de bonnes chances qu'il joue. C'est plutôt positif", a assuré l'entraîneur allemand, alors que Thiago n'a pas participé à la séance collective ce matin. "Il devrait pouvoir reprendre l'entraînement demain", a précisé Klopp. Une bonne nouvelle, d'autant plus que le technicien de Liverpool a précisé lors de cette conférence de presse qu'il était "vraiment pessimiste" à l'issue du match contre Wolverhampton.

Finalement, Thiago semble s'être rapidement remis de son pépin physique. S'il venait à être trop court au moment d'aborder la finale, Klopp devra trouver des solutions au milieu. Plusieurs options se dégagent: Naby Keïta, titulaire contre les Wolves, James Milner, l'homme à tout faire chez les Reds, ou le jeune Curtis Jones (21 ans), titulaire en huitième de finale retour contre l'Inter Milan (0-1). Mais nul doute que Klopp et les Reds espèrent profiter de leur milieu à trois classique, avec Fabinho, Jordan Henderson et Thiago.